El Supremo Rum presenta el “Tanoa Cruz Bag”

El Supremo, la marca de ron más antigua de Paraguay, presenta su nueva colaboración con Canussa, la marca de diseño española que lidera el movimiento de moda ética, con la creación de ‘Tanoa Cruz Bag’, un bolso hecho a medida para la botella de El Supremo.

Esta colaboración fusiona la más profunda tradición en la elaboración del ron paraguayo con la artesanía de los talleres de España, impulsadas por la innovación y el compromiso con un futuro más consciente. Se muestra también la cara del nuevo lujo, que no deja de lado la autenticidad, el refinamiento y la responsabilidad. ‘Tanoa Cruz Bag’ es un símbolo de lujo circular, donde la herencia paraguaya de El Supremo se une con la innovación sostenible de Canussa.

Una colaboración única

Ron el Supremo es sinónimo de tradición y excelencia artesanal, siendo también la marca oficial de exportación de CAPASA. Sus productos envejecen en madera de incienso marrón, un árbol nativo único de la selva paraguaya, y sus bebidas se elaboran siguiendo técnicas ancestrales transmitidas por el pueblo Guaraní durante más de 500 años, ofreciendo así una complejidad única de aromas terrosos, especias y humo suave. Libre de aditivos ni colorantes y producido respetando su herencia, El Supremo no es solo un ron, sino un legado líquido que representa autenticidad, paciencia y sofisticación.

Por su parte, Canussa, la firma de diseño nacional especializada en moda ética y sostenible, reconocida por transformar materiales desechados, como hojas de palma, en productos de alta calidad y diseño innovador. Ambas marcas comparten los mismos valores en sus prácticas y ejecuciones para crear, en distintos sectores y formas, productos con las más altas excelencias, a través de la ética y el propósito. El bolso ‘Tanoa Cruz Bag’ ha sido diseñado para transportar la botella de El Supremo, representando una narrativa en sí misma, el ejemplo perfecto de cómo dos mundos, aparentemente diferentes, pueden unirse para crear algo único.

Un bolso con simbología y sentido

‘Tanoa Cruz Bag’ es el resultado del encuentro entre estas dos grandes marcas. El nombre está inspirado en el cuenco de madera tallada utilizado en rituales indígenas, reflejando la artesanía ancestral, la calidez y también evoca a un recipiente lleno de significado, como un bolso o un barril. El elegante bolso en tonos tierra envuelve la botella de El Supremo con estilo, para sacarla al mundo como un accesorio de moda.

Esta creación ha sido confeccionada con materiales técnicos derivados de los residuos de poda de palmeras locales, un ejemplo brillante y tangible sobre cómo transformar un problema local (3.000 toneladas de residuos anuales en Alicante) en una solución única y de alta gama. Acentuado con materiales textiles de origen vegetal y forros a base de bambú. Diseñado para la reutilización y longevidad, transformando el embalaje en vestuario. Un artículo de colección con conciencia.

Más allá de la estética, se destaca el bajo impacto ambiental significativo de este material. La tela de residuos de palma no es solo una elección de diseño; es una innovación impulsada por una misión que ayuda a evitar la emisión de 520 kg de CO2 por cada tonelada de residuos de palma. El tono marrón terroso del bolso, que complementa perfectamente el color característico de El Supremo Rum, proporciona una hermosa metáfora visual de este proceso natural y honesto.

Esta cocreación nace en el marco de la nueva edición de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, y quiere rendir homenaje no sólo al sector de la moda, sino también a la parte más auténtica y ancestral de la historia del Ron El Supremo junto a la economía circular y la elegancia sostenible de Canussa.

“Queríamos diseñar algo que no se sintiera como un simple envoltorio, sino como una extensión de la historia de la botella. Algo que querrás llevar, usar y comentar. La búsqueda de la sostenibilidad no debería impedir la creación de piezas hermosas como esta”, comenta Elena Iparraguirre, Eco Diseñadora de Canussa.

Presentes en la MBFW Madrid

El bolso será lanzado durante la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, donde se presentará como un icono de la moda con propósito y utilidad. Cada pieza además estará disponible junto con la botella del ron El Supremo en la primavera del 2026 en selectos minoristas, duty-free y tiendas premium.

Una edición más, Ron El Supremo estará presente en la Kissing Room de la Semana de la Moda de Madrid, preparados para sorprender con sus cócteles; que ya causaron furor en la pasada edición de esta gran fiesta de la moda, aportando el toque sofisticado y atrevido de la marca, y siendo los responsables de poner el hilo musical al espacio y crear de este un momento inolvidable para disfrutar.

“Una vez más estaremos presentes en la MBFW de Madrid, esta vez acompañados de Canussa, presentando el nuevo bolso nacido de la colaboración de dos marcas no sólo con una gran historia, también con un gran propósito. La edición pasada fue un éxito en todos los sentidos y, de cara a esta nueva ocasión, queremos no solo mantener el listón alto, sino también dar las gracias al sector de la moda española por ofrecernos este gran escenario donde poder hacer brillar nuestro producto. Esta creación única es nuestro pequeño gran homenaje al mundo de la moda sostenible”, comenta Filippo María Olivi, CEO del ron El Supremo.

Sobre El Supremo

Con sede en Singapur, El Supremo Pte Ltd es una empresa global de licores de rápido crecimiento, dedicada a la elaboración y difusión del excepcional ron paraguayo en todo el mundo. Fundada por veteranos de la industria y respaldada por inversores internacionales, El Supremo ha consolidado su presencia en Europa y Asia, llevando la rica herencia y el arte del ron paraguayo a los amantes de los destilados más exigentes.

En el corazón de El Supremo se encuentra su elaboración en colaboración con Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA), la destilería más antigua de Paraguay, establecida en 1909. El Supremo Rum representa la tradición, la artesanía y la excelencia del ron paraguayo, ofreciendo un portafolio galardonado reconocido por su calidad intransigente e innovación.Con una apuesta firme por la calidad, la innovación y experiencias premium, El Supremo sigue elevando la percepción del ron paraguayo en el escenario mundial.

Sobre Canussa

Canussa es una marca española certificada B Corp que apuesta por la moda funcional, ética y duradera. Sus accesorios, elaborados artesanalmente en Valencia con materiales veganos y reciclados, son reflejo de un diseño atemporal y consciente. Canussa transforma residuos en piezas exclusivas, consolidándose como referente en lujo sostenible y economía circular.