El templo de la Sagrada Familia reunirá a 8.000 personas en la misa y bendición de la torre de Jesucristo

Vistas del interior de la basílica de la Sagrada Familia, a 21 de mayo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 8.000 personas podrán seguir la misa oficiada por el papa León XIV y la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia desde el interior y el exterior de la basílica el miércoles 10 de junio, un acto al que asistirán autoridades religiosas, políticas y sociedad civil y para el que 4.200 serán invitaciones a través de las parroquias.

Lo ha explicado este jueves el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Xavier Martínez, en una rueda de prensa junto al arquitecto director, Jordi Faulí, en el espacio entre los arcos del crucero y la base de la Torre de Jesucristo de la basílica, a tres semanas de la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

En estos dos espacios habilitados habrá 4.000 personas en cada uno de ellos, con una "participación activa" de la ciudadanía: la Sagrada Familia ha cedido 1.200 invitaciones en las parroquias de Barcelona para asistir en el interior y 3.080 para el espacio exterior habilitado, en la calle Marina ante la fachada del Nacimiento, en el que se instalarán dos o tres pantallas.

Han confirmado asistencia los Reyes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y acudirán "numerosos" cardenales y obispos de España y el extranjero, entre 200 y 250, ya que esos días se celebra en Barcelona el encuentro anual de obispos del Mediterráneo (MED26).

El director general de la Sagrada Familia ha asegurado que se repetirá la emoción que se vivió en 2010 con la visita de Benedicto XVI: "Si en aquella oportunidad el mundo pudo descubrir el interior, en junio descubrirá las torres de la Sagrada Familia".

Martínez ha dicho que más de 1.600 periodistas han pedido acreditación por los actos del viaje del Papa, y que la Sagrada Familia ha habilitado un centro internacional de prensa cerca, con espacio para 450 personas.

PROGRAMA DE ACTOS

El programa del 10 de junio se iniciará a las 10 horas, con una ofrenda floral en la tumba del arquitecto Antoni Gaudí, a la que finalmente no asistirá el Papa porque coincide con su visita a Montserrat, y a las 19.30 horas se iniciará la misa solemne en homenaje a Gaudí, oficiada por León XIV, y que contará con unos 600 cantores de corales catalanas.

Al finalizar la misa, León XIV saldrá al exterior de la basílica y bendecirá la torre de Jesucristo, en un acto "sencillo y humilde", según Martínez, en una conmemoración que finalizará con un espectáculo tecnológico en un homenaje visual a Gaudí.

El arquitecto director, Jordi Faulí, ha explicado el proceso de construcción de la torre de Jesucristo, desde los inicios de los trabajos en 2018, con la colocación de los primeros paneles a una altura de 85 metros hasta la instalación de la última pieza de la cruz en febrero de 2026.

ACTOS DE LA SAGRADA FAMILIA

Martínez ha dicho que la bendición de la torre de Jesucristo es el acto central de la conmemoración del centenario de Gaudí por parte de la basílica, que incluye un total de 31 actos entre otoño de 2025 y la Navidad de este año.

El director general ha dicho que la conmemoración cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros, financiado íntegramente a través de un plan de mecenazgo impulsado por la Sagrada Familia.

EXPECTACIÓN

Preguntado por si se instalarán más pantallas en los aledaños del templo, más allá de las previstas en el recinto, Martínez ha dicho que la visita del Papa crea "expectación" y que el Ayuntamiento de Barcelona es consciente y está trabajando en la movilidad.

Esa expectación por la visita de León XIV también se ha empezado a visualizar en tiendas de souvenirs cercanas a la Sagrada Familia, donde se venden camisetas y bolsas con referencias al pontífice y al templo.