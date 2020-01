Trasladan a Madrid al interno de Zapadores afectado de VIH para expulsarlo a Venezuela

Publicado 07/01/2020 13:25:39 CET

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El joven interno en el Centro de Extranjeros de Zapadores (València) afectado por el virus del VIH ha sido trasladado a primera hora de este martes hasta Madrid para proceder a su expulsión a Venezuela, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El joven ha salido del centro entre las 5.00 y las 6.00 horas de este martes y el objetivo es trasladarlo desde Madrid hasta Venezuela.

La Campaña CIE No había pedido al delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, que se paralizara la expulsión por "razones humanitarias", puesto que en Venezuela no hay acceso a los antirretrovirales avanzados, con lo que su vida "puede correr grave riesgo", argumentaban.

Este caso ya se denunció hace algunas semanas y en su día fue llevado tanto a la justicia como al Defensor del Pueblo. Sin embargo, este domingo el interno recibió la notificación de Interior para su expulsión este mismo martes.

La entidad ya denunció que el interno en el primer mes en el que estuvo privado de libertad no recibió la medicación que debía tomar en el CIE y que le tuvo que ser facilitada por su pareja. Esta es la segunda ocasión en la que se le notifica la expulsión.

En una primera vez, y ya en Madrid para volar a su país, el interno se negó a subir en el avión que debía trasladarle y, al no acceder por su propio pie, la Policía no pudo entrar al interior de la aeronave para llevar a cabo la orden, según CIE No.