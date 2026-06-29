UPL pide retirar el nombre de la calle Padre Llorente en León tras las informaciones sobre abusos que cometió en EEUU

LEÓN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha solicitado formalmente al equipo de Gobierno del PSOE que tenga en consideración las recientes y graves informaciones publicadas sobre abusos cometidos por el sacerdote leonés Segundo Llorente en EEUU y se plantee de manera "inmediata" la eliminación de la calle que lleva su nombre en el barrio de Eras de Renueva.

Así lo ha señalado este lunes Sheila Fernández, concejala de UPL en el Ayuntamiento de León, que ha considerado "inaceptable" que el callejero de la ciudad rinda homenaje público a una figura que ha sido incluida oficialmente en la lista de abusadores reconocidos por la Diócesis de Fairbanks y la propia Compañía de Jesús en Estados Unidos.

"Ambas instituciones han otorgado credibilidad y veracidad a las denuncias por abusos sexuales que pesan sobre él, lo que nos obliga moralmente a actuar en consecuencia como representantes públicos", ha incidido Fernández.

Según ha explicado la UPL, los espacios públicos de León deben ser un reflejo de los valores éticos de la sociedad y el hecho de mantener la nomenclatura del Padre Llorente en una de las vías supone "un agravio, un dolor innecesario y una inmensa falta de respeto hacia las víctimas de estos terribles actos" que, ha sostenido, no se pueden ni se deben tolerar.

Por todo ello, la formación leonesista ha rogado al equipo de Gobierno que actúe con la "sensibilidad, empatía y celeridad" que este asunto requiere e inicie "cuanto antes" los trámites burocráticos oportunos para la retirada de dicha placa del nomenclátor leonés, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a otras instituciones de la ciudad como el Obispado de León, que actualmente mantiene el nombre de este sacerdote en el Centro Diocesano, y le ha invitado a iniciar una reflexión "profunda" para que siga el mismo camino en solidaridad, reparación y respeto a las víctimas.

"Entendemos que León es una ciudad comprometida con la justicia y el respeto a la dignidad humana, por lo que confiamos que esta petición que lanzamos desde UPL sea acogida con la celeridad y el consenso de todos los grupos políticos que conformamos el Ayuntamiento", ha concluido Fernández.