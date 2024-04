Vanesa Martín: "El fenómeno fan siempre ha sido más favorable para los chicos, pero se va compensando"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante malagueña Vanesa Martín considera que la industria musical está en un "buen momento" para las mujeres y que el fenómeno fan está "compensando" a las artistas, aunque siempre ha sido más favorable para los hombres.

"Cada vez somos más las mujeres con algo que decir y con carreras de éxito. El fenómeno fan siempre ha sido más favorable para los chicos, pero se va compensando. Yo soy optimista", ha explicado la artista en una entrevista con Europa Press.

Precisamente, Martín presenta '4 paredes', una colaboración con la artista argentina Yami Safdie, -quien no ha podido acudir a la entrevista- que surgió tras la primera edición de 'She Sounds', la iniciativa de Warner Music Spain que visibiliza el trabajo de las mujeres en la industria musical y que la artista ha calificado de "productivo" y "enriquecedor".

"Son días en los que te encuentras en el estudio a una cantidad de artistas... Y en este caso , te das cuenta de la barbaridad de talento femenino que hay por ahí, tanto en nuestro país como fuera. Es importante dar voz, porque, todavía, a las mujeres nos queda que hacer, aunque creamos que estamos en una igualdad", ha añadido.

En ese sentido, Vanesa Martín ha pedido a las mujeres que se unan y que la "sororidad" sirva para reivindicar que "aún queda" y que, en general, los festivales cada vez tengan carteles "más femeninos".

Sobre '4 paredes', la colaboración con Yami Safdie, quien hace una mezcla entre la música tradicional argentina y el pop urbano, Vanesa Martín ha explicado que fue "una sorpresa", aunque la combinación entre Argentina y España es "muy natural y favorable" y, aunque, reconoce que Argentina le ha "abierto las puertas", también resalta que tiene "muchas dificultades políticas" y económicas.

En ese sentido, y aunque la cantante ha asegurado que no tiene "mucho conocimiento", considera que la relación del Gobierno de Javier Milei con la cultura y los recientes recortes son "un menosprecio". "Todo aquel que menosprecia la cultura, se menosprecia a sí mismo", ha concluido tajante.

"RESPONDO A MIS PROCESOS, Y PUNTO"

La artista publicaba el pasado 2022 'Placeres y pecados' su octavo álbum, y aunque ha explicado que está "todo el rato" componiendo, no siente presión por componer porque responde a sus procesos propios.

"A poco que voy viviendo y me va traspasando algo, me va llamando la atención alguna historia, leo, veo cine, voy escribiendo independientemente de la fecha, la temporada, la época. Donde me pille la inspiración, ahí viene", ha concluido la artista.