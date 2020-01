Vanesa Vilela, joven componente de La Música del Reciclaje: "La música, mi gran oportunidad, me eligió a mi"

Publicado 02/01/2020 10:36:20 CET

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La joven violonchelista Vanesa Vilela tocará su cello por quinta vez este jueves 2 de enero en el Teatro Real de Madrid junto a la orquesta 'La Música del Reciclaje', el proyecto social de Ecoembes, y a la Orquesta del Reciclaje de Cateura (Paraguay). Con 18 años de edad, forma parte de la orquesta desde el inicio del proyecto y considera que para ella la música ha sido su "gran oportunidad".

"La música y el violonchelo me eligieron a mi", ha señalado Vilela, una joven que de niña llegó a vivir en el Hogar Villapaz, en Pozuelo de Alarcón, un proyecto que acoge y educa a jóvenes en situación de exclusión social y problemas familiares, bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.

Pese a que es su "cuarta o quinta" --ha perdido la cuenta-- ocasión que actúa en Navidad en el Teatro Real de Madrid, reconoce que "los nervios y la ilusión no se pierden" y añade que comenzó con 12 o 13 años en la Orquesta. "Al principio éramos 15, ahora somos unos 40. Yo no conocía el violonchelo, creo que él me eligió a mi, ya que yo no tenía formación musical", recuerda Vanesa a la que le encanta su sonido y forma.

Ahora es mayor de edad, pero destaca que cuando llegó a Villapaz, a los 10 años de edad, ella no se encontraba muy bien, por lo que valora la "gran oportunidad" que la música ha supuesto en su vida que le ha servido en el día a día para "crecer como persona".

"Con la música nada ha sido difícil. A mi me ha servido como motivación. Yo no era de buenas notas y ahora soy de las mejores", asegura con satisfacción, al tiempo que añade que tocar un instrumento musical contribuye a la autoexigencia y formar parte de una orquesta te enseña a trabajar en equipo.

"Cuando empecé a tocar no pensaba que tocaría conciertos y en sitios importante. Fue un regalo poder tocar en otras partes. Al principio solo era aprender. Yo estaba mal y la música me ayudó a estar más alegre, con ilusión y ganas de vivir", relata.

De hecho, la joven continúa ahora sus estudios en grado medio de Administración pero además de aprendiz ahora se ha convertido en ayudante y enseña a los más pequeños integrantes de la Orquesta a tocar el violonchelo.

No obstante, sigue con sus estudios musicales tras haber sido becada este año en la Escuela Creativa, donde asiste a clases de cello, educación vocal y auditiva y de ritmo, entre otros, para finalmente en el último curso realizar un proyecto de grabación.

De momento no tiene del todo claro qué quiere ser en el futuro pero sí asegura que quiere seguir con la música hasta donde le lleve "a viajes, a sitios maravillosos y a conocer gente". "He descubierto el amor a la música y ella me ha ayudado a encaminar mi futuro", asegurado.

Para Vanesa es fantástico poder tocar su instrumento ante la Reina Sofía y asegura que la Orquesta del Reciclaje, más que música les ha dado "a todos" una segunda oportunidad de vida, pero además, les ha hecho estar más concienciados.

SOBRE GRETA THUNBERG: "VA A HACER MUCHO MÁS BIEN FUERA"

Sobre la joven adolescente sueca Greta Thunberg, apoya y le parece "muy bien lo que está haciendo" y opina que no pasa nada por que se salte un año de clases. "Va a hacer mucho más bien fuera. Siendo tan joven es capaz de mover a tanta gente", valora Vanesa que califica de "lucha positiva" la actitud de Thunberg y está convencida de que una vez que ella vuelva a la escuela, "mucha gente va a seguir luchando" contra el cambio climático.

En su opinión "todas" las personas pueden hacer más contra la emergencia climática y asegura que ellos, desde la Orquesta intentan concienciar en que todos los objetos tiene una segunda vida y no se puede seguir con la práctica del usar y tirar.

La joven participará este jueves en el Concierto benéfico de La Música del Reciclaje junto a la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura (Paraguay) que tocarán su música junto a la bailaora Sara Baras, la cantante Luz Casal y el Coro Gospel de Madrid. El concierto estará presidido por la Reina doña Sofía.

Cateura está compuesta por niños y jóvenes, entre los 11 y los 25 años, procedentes de un barrio marginal de la ciudad paraguaya de Asunción. Con sus instrumentos, creados a partir de materiales reciclados del vertedero, han ofrecido, desde el 2008, conciertos por ciudades como Nueva York, Roma, Tokio, Río de Janeiro y Buenos Aires, entre otras. Además, en 2014, la famosa banda Metallica invitó a la orquesta a formar parte de su gira "Metallica by Request" por Sudamérica.