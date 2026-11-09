El Papa preside en Buenos Aires una misa ante más de dos millones de personas

El Papa León llega al Monumento de los Españoles en Buenos Aires para presidir una misa multitudinaria. - Cristina Sille/dpa

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV preside este lunes una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires, a la que han asistido más de dos millones de personas, según fuentes oficiales.

Los fieles se han desplazado hasta el barrio de Palermo para ver de cerca al Pontífice, el primero que visita Argentina en 39 años, y escuchar la primera misa de la etapa argentina de su viaje apostólico a Latinoamérica después de haber estado en Uruguay.

Durante la homilía, el Papa ha hablado de Argentina como un lugar "de encuentro entre culturas" y ha defendido el papel de la familia cristiana como "pilar" entre las "precariedades" de la época actual.

"La familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada", ha expresado el Papa, mientras que los fieles han acompañado sus palabras con aplausos y cánticos.

VISITA UN CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por la mañana, el Pontífice ha visitado el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en las afueras de la capital, un centro de atención a personas con discapacidad conocido como "ciudad de la caridad" que acoge a 415 personas y fue fundado por san Luis Orione en 1935. Allí ha afirmado que "hay lugares en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa".

León XIV ha asegurado que las vidas de las personas con discapacidad "no son un peso para la sociedad; son una bendición", porque "pueden ayudar a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano". Ha añadido que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

El Pontífice ha expresado también su deseo de que "Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión", e "imagina a miles de jóvenes sumándose como voluntarios".

"¡Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad!", ha exclamado el Pontífice. Antes de marcharse, ha rezado ante la reliquia del corazón de don Orione, que se conserva en la capilla del centro desde el año 2000.