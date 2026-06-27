La Aecid pide priorizar las donaciones económicas para Venezuela y desaconseja los envíos materiales

Archivo - Llegada de un cargamento de ayuda humanitaria de la Federación Internacional de Cruz Roja (FICR) a Venezuela - TWITTER DE LA CRUZ ROJA VENEZOLANA - Archivo

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) ha recomendado a la ciudadanía y a las instituciones priorizar las donaciones económicas frente a los envíos de material para ayudar a los afectados por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela, al considerar que las aportaciones en especie pueden dificultar la gestión logística de los actores humanitarios y ralentizar la gestión de la emergencia.

Ante las numerosas muestras de solidaridad recibidas desde España, la Dirección de Acción Humanitaria (DAH) de la Aecid ha agradecido el apoyo de la ciudadanía, aunque insisten en que las ayudas económicas son en este momento la forma "más útil y eficiente" de colaborar.

En este contexto, la agencia ha activado los instrumentos de acción humanitaria de España con el objetivo de contribuir a la atención de la población afectada, facilitar el acceso a la ayuda y respaldar las labores de respuesta en las zonas más afectadas por el seísmo.

Asimismo, también aconseja que se consulte el Decálogo Humanitario elaborado por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y el llamamiento del Comité de Emergencia para conocer las mejores formas de colaborar o acceder a las páginas web de ONG y organismos especializados como Acción contra el Hambre, Cáritas, Cruz Roja Española, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Save the Children, Unicef España o World Vision que ya han iniciado sus campañas de ayuda.

En el caso de ayuntamientos y diputaciones provinciales, la Aecid recomienda canalizar las aportaciones económicas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mientras que las donaciones de material deberán coordinarse previamente para evitar envíos que no respondan a las necesidades reales sobre el terreno.

Por último, la Aecid recomienda a la ciudadanía informarse únicamente a través de fuentes oficiales y contrastadas para seguir la evolución de la emergencia y evitar la difusión de información no verificada sobre la situación en Venezuela.