Venezuela.-AMP.- Un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela deja "estructuras en riesgo de colapsar"

Archivo - Sismógrafo - TWITTER - Archivo

Diosdado Cabello afirma que "se han desplomado" edificios y viviendas en Chacao, Caracas

El Servicio Geológico de EEUU: "Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurrido en torno a la sierra de Aroa, en el noroeste de Venezuela, ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas, y ha dejado "muchas estructuras en riesgo de colapsar".

"La tarde de este 24 de junio alrededor de las 6:00 de la tarde (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y en Baleares) se ha registrado un movimiento telúrico que ha sacudido estados cómo Yaracuy, Lara, Mérida, Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda y el Distrito Capital", reza el comunicado difundido por el Ministerio de Comunicación venezolano, que cita al vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, quien ha apuntado a "una magnitud aproximada de 7 en la escala de Richter".

Ante este sismo, las autoridades han desplegado a los cuerpos de seguridad "en todo el territorio" para atender emergencias, "ya que muchas estructuras están en riesgos de colapsar", ha advertido.

Poco después, en una entrevista telefónica con la cadena VTV, Cabello ha informado de que existen "varias zonas complicadas" en el país, así como "situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico" en los barrios de Los Palos Grandes y de Altamira, en el municipio capitalino de Chacao, que ha descrito como el área con las afectaciones "más graves".

"Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado", ha advertido, afirmando que "todos los organismos de seguridad y de asistencia" están atendiendo a los efectos del sismo en estas zonas.

Sin embargo, también ha apuntado a afectaciones en las parroquias caraqueñas de El Paraíso, San Bernardino y Lídice, así como en los estados de La Guaira, Aragua y Carabobo, los tres al oeste de la capital. "Estamos levantando toda la información, esto fue apenas hace unos instantes", ha expresado Cabello.

Al hilo, ha subrayado que "nadie debe quedarse dentro de los edificios, porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas, que tienen carácter ya de terminar de colapsar algunas estructuras que han sufrido en el evento principal", una situación en la que las construcciones afectadas experimentan "debilidad estructural y se vienen abajo".

Ante este escenario, Cabello ha explicado que, "por instrucciones de la presidenta" encargada, Delcy Rodríguez, las autoridades han decidido implementar un "cierre temporal" en el servicio de gas directo a los edificios "hasta que termine la evaluación". "No queremos que vaya a ocurrir algún tipo de accidente", ha subrayado.

Sin embargo, ha argumentado que la decisión "tiene mucho que ver más con que la gente entienda que no puede estar en las casas, (...) que no puede estar en los edificios".

Pese a las cifras de magnitud apuntadas por Cabello, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) no ha difundido información acerca de los temblores por el momento.

Quien sí lo ha hecho es el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que ha informado de "un doble evento" en el estado de Yaracuy, con un terremoto "precursor" de magnitud 7,2 con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros, el cual que ha antecedido al "sismo principal" de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros.

"El USGS estima que es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado", ha anotado el Servicio, que también ha alertado de que "podrían producirse réplicas, algunas potencialmente con fuertes sacudidas".