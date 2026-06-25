Venezuela.- AMP.-Trump afirma que EEUU está "preparado para ayudar" tras los terremotos y aboga por "actuar con rapidez"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

Rubio resalta que Washington desplegará "equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria"

Delcy Rodríguez da las gracias a EEUU por su "expresión de solidaridad hacia Venezuela en una etapa tan compleja"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que Washington está "preparado para ayudar" a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter, que han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos, según el primer balance preliminar publicado por las autoridades.

"Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar", ha señalado el mandatario en un mensaje en redes sociales.

Así, ha recalcado que ha ordenado "a todas las agencias" del Gobierno estadounidense "que se preparen para actuar con rapidez". "Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros informes no son buenos", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca.

En este sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha trasladado sus "profundas condolencias" a la población venezolana tras estos "devastadores terremotos". "Nuestros corazones están con los que han perdido a seres queridos, con los heridos y con los valientes trabajadores de equipos de rescate que trabajan incansablemente", ha dicho.

"Estados Unidos se solidariza con el pueblo venezolano en estos momentos difíciles y, siguiendo las instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela", ha zanjado a través de redes sociales.

Por su parte, el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, ha confirmado que Washington "está en contacto" con las autoridades de Venezuela y "movilizando asistencia". "Estados Unidos apoya al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche", ha manifestado. "Que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos en este difícil momento. ¡Fuerza Venezuela! ¡Estamos con ustedes!", ha apostillado.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha indicado en un mensaje en redes sociales que ha mantenido una llamada telefónica con Rubio, "quien ha expresado su solidaridad y apoyo al pueblo venezolano en estos momentos difíciles".

Así, ha agradecido "esta expresión de solidaridad hacia Venezuela en una etapa tan compleja, marcada por el impacto de la catástrofe natural que ha afectado a varias regiones del territorio nacional", unas palabras que llegan tan solo días después de haber descrito como "positiva" la reanudación de las relaciones diplomáticas con Washington y asegurar que ese es el "camino correcto" a seguir.

La mandataria ha cifrado en 32 los muertos y en más de 700 los heridos a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, si bien ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

Rodríguez ocupa el cargo desde principios de enero, a raíz de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación estadounidense que se saldó con más de un centenar de muertos y el traslado del mandatario y su esposa, Cilia Flores, a Estados Unidos para ser procesados. Desde entonces, Washington ha reducido sus sanciones a Caracas, que ha puesto en marcha varias reformas, una remodelación del Gobierno y ha procedido a la liberación de cientos de presos.