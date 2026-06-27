Ascienden a 1.430 los muertos en los terremotos de Venezuela, según el último balance oficial

Terremoto en Catia del Mar (Venezuela) - Javier Campos/ DPA

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.430 personas han muerto y 3.238 han resultado heridas como consecuencia del doble terremoto que sacudió el jueves la costa venezolana, según el último balance oficial publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha recordado el alto grado de destrucción causada por los terremotos que mantienen "abismados y atemorizados al planeta entero" y ha destacado que a casi 72 horas de los corrimientos, el sistema sanitario ha recopilado estas estadísticas y que desde el primer terremoto se han contabilizado 430 réplicas.

La zona de mayor gravedad del desastre es el estado de La Guaira, motivo por el cual la entidad se encuentra completamente militarizada. Así, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos. En total, siete estados han informado de daños severos, aunque el de La Guaira ha sido la zona más afectada.

"Yo sé que hay mucho deseo, muchas ansias de colaborar y mucho deseo de acompañar a las personas que hoy sufren en el estado La Guaira, pero eviten bajar a La Guaira para poder facilitar el trabajo del rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, que es un trabajo contra reloj, donde cada minuto cuenta", ha planteado.

La mejor manera de colaborar es quedándose en sus hogares: "Permítannos hacer el trabajo; si nos quieren ayudar, ayúdennos quedándose en su casa". En el caso de profesionales de la salud, especialistas en salvamento o técnicos con experiencia en el área, pueden dirigirse al Centro de Registro activado en el Poliedro de Caracas para ser distribuidos.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

En cuanto a la respuesta de las autoridades, Rodríguez ha destacado que se han distribuido 7,2 toneladas de alimentos, entregado 16.145 bolsas de comida y repartido 220.434 comidas calientes.

Asimismo se han brindado más de 5.000 asistencias en centros hospitalarios, 700 atenciones en áreas de triaje y más de 12.000 consultas médicas directas dentro de las zonas de desastre.

En materia logística, se ha atendido a 73.736 familias con el despliegue e inmunización del suministro alimentario. Hasta la fecha, se han distribuido 7,2 toneladas de alimentos en los sectores críticos, sumado a la entrega directa de 16.145 bolsas de comida en La Guaira.

Rodríguez ha expresado además su agradecimiento ante las "inmensas" muestras de solidaridad y generosidad manifestadas del pueblo. "Esta emergencia demuestra una vez más el talante y la histórica capacidad de resistencia de los venezolanos ante las dificultades", ha resaltado.

Igualmente, las autoridades venezolanas han anunciado la reanudación del servicio del Metro de Caracas, Valencia, Maracaibo y el Ferro Valles del Tuy. La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, ha precisado que se ha realizado un diagnóstico de la situación a nivel nacional y después se ha autorizado la activación del servicio de transporte subterráneo.

Por otra parte, Jorge Rodríguez ha aprovechado para desmentir las informaciones sobre desperfectos en el viaducto Caracas-La Guaira. "El viaducto está en perfectas condiciones, diariamente cada 12 horas es evaluado de manera técnica y los técnicos han señalado que dicha vía se encuentra en perfectas condiciones", ha explicado.

Poco más tarde, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha manifestado en redes sociales su agradecimiento a Qatar y a Argentina por la ayuda enviada a Venezuela. "¡Bienvenido Qatar! Gracias por sumarse a los esfuerzos de respuesta con ayuda humanitaria y equipos de rescatistas, para apoyar a las familias que hoy lo necesitan (...). Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei, y al pueblo argentino, por su solidaridad y apoyo en este momento difícil. Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas", ha expresado.

Asimismo Rodríguez ha agradecido la colaboración de los países europeos a través de una llamada con la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas. "Sostuve una llamada con (...) Kallas, a quien agradecí la asistencia de la Unión Europea y sus Estados en la respuesta frente a la emergencia que enfrenta nuestro país", ha publicado la presidenta en redes sociales.

Más de 16 países tienen equipos de rescate ya desplegados y se esperan misiones de otros diez en las próximas horas. "Quiero informar que en próximas horas estarán llegando misiones de más países. Desde ahora a mañana 10 países más se sumarán a las labores de rescate", ha apuntado Rodríguez durante una intervención difundida por los medios de comunicación estatales venezolanos desde el Puesto de Comando Central.

Hasta ahora se ha confirmado la presencia de equipos de rescate de países como Estados Unidos, México, Colombia, El Salvador, Chile, Ecuador, República Dominicana, España, Suiza, Francia, Italia, Países Bajos, República Checa, Alemania, Qatar o Jordania. Entre los que se sumarán en las próximas horas se encuentran Italia, Qatar o Argentina.