Aumentan a 920 los muertos por los terremotos en Venezuela

Imagen de La Guaira, Venezuela, tras el doble terremoto - Europa Press/Contacto/Marcos Salgado

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han elevado este viernes a 920 los muertos y 3.360 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves en el país.

"Debemos anunciar con dolor que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas", ha informado en rueda de prensa el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El dirigente venezolano ha indicado que se han registrado daños en más de 1.423 edificios e infraestructuras, la mayor parte en el estado La Guaira, donde hay al menos 13 hospitales afectados por los seísmos.

Asimismo, ha señalado que ya hay más de 800 rescatistas y más de una treintena de perros de distintos países desplegados en el terreno "salvando vidas", por lo que les ha trasladado su agradecimiento.

Rodríguez, que ha rechazado que "se trate de politizar y generar zozobra" a cuenta del doble terrmoto, ha lamentado los efectos de la "más grande tragedia sufrida en las últimas décadas" por el país y ha aprovechado para "agradecer a los miles de voluntarios" así como a los "miles y miles de funcionarios, de grupos de rescate, de cuerpos policiales, de las Fuerzas Armadas y alcaldías" por sus esfuerzos para atender a los afectados del doble seísmo.

Asimismo, ha pedido a la población que "no baje a La Guaira", alegando que, "entendiendo que ha sido masiva la intención, el deseo de todos de ayudar al prójimo, también ocurre que se congestionan las vías donde estamos evacuando y llevando a las personas afectadas y heridos a un refugio o a los hopitales a la ciudad capital del estado", ha agregado.