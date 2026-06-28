Venezuela.- Aterriza en Torrejón (Madrid) el primer avión con 76 españoles repatriados desde Venezuela

Archivo - Efectivos del Ejército del Aire preparan uno de los aviones medicalizados que viaja hacia Jordania antes del despegue en Torrejón de Ardoz (Madrid). - MINISTERIO DE DEFENSA - Archivo

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado que este domingo ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz el primer avión con ciudadanos repatriados desde Venezuela.

Según ha detallado en un audio remitido a los medios, en el vuelo han llegado un total de 96 personas, de las que 76 son ciudadanos españoles.

Además, viajaban otras 20 personas de distintas nacionalidades, entre ellas de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.

Hasta el momento, son nueve los españoles fallecidos en los terremotos del pasado jueves en Venezuela.

Exteriores confirma además que 131 españoles siguen desaparecidos, dos menos que en el balance anterior, y que se mantienen en 14 los localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

El Ministerio insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen con los teléfonos: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.