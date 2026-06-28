Venezuela.- Aumenta a 1.450 la cifra oficial de muertos en los terremotos de Venezuela

Desplazados por el terremoto de Venezuela - Javier Campos/ DPA

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.450 personas han muerto y 3.150 están heridas como consecuencia del doble terremoto ocurrido el pasado jueves en el norte de Venezuela, según el último balance oficial publicado este domingo. La cifra no dista de la publicada el sábado, cuando se informó de 1.430 muertos.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ha informado en rueda de prensa de esta nueva cifra de víctimas y de que son 12.721 los damnificados.

Las autoridades están prestando atención a 73.937 familias y han distribuido más de 7 millones de raciones alimentarias, incluidas 20.000 bolsas de comida, ha explicado.

Hay 527 heridos trasladados hasta Caracas y se han prestado 4.250 asistencias méicas y se han realizado 7.168 evaluaciones en las zonas de triaje para un total de 12.049 personas atendidas. En cuanto a la colaboración internacional, hay 2.624 rescatistas extranjeros colaboran actualmente en las labores de auxilio, los últimos en llegar, procedentes de Vietnam y Costa Rica.

Además se han contabilizado 774 edificios afectados, de los cuales 89 se hundieron completamente. Entre los edificios afectados hay 44 centros comerciales y 38 hospitales.

Rodríguez ha destacado que el registro de voluntarios en el Poliedro de Caracas avanza de manera exitosa y ya suma 7.876 inscritos, listos para ayudar a la población afectada en La Guaira.

"Debo decir que esto puso orden a la ingente necesidad que tenemos las venezolanas y los venezolanos de ayudar al prójimo. El desorden inicial se sustituyó por un orden estricto, según las prioridades que se establezcan", ha relatado.

Además ha anunciado la activación de una línea telefónica mediante la cual un equipo de psicólogos y psiquiatras atenderá llamadas de ciudadanos que requieran contención emocional a través del número 0800-AYUDA-01 (0800-29832-01).

Rodríguez ha explicado hay un número importante de personas que presentan "cuadros de ansiedad, duelo, tristeza y el denominado síndrome de estrés postraumático".

Por último, el presidente del Parlamento ha informado de que en las últimas 24 horas se ha registrado 512 réplicas del terremoto.