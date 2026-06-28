Aumentan a 17 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

26 June 2026, Venezuela, La Guaira: People search for survivors amid the rubble following devastating earthquakes in Venezuela. Photo: Javier Campos/ - Javier Campos/ DPA

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los terremotos registrados el pasado jueves en Venezuela han dejado hasta el momento 17 españoles fallecidos, según la última actualización del Ministerio de Asuntos Exteriores este domingo, casi el doble que la comunicada esta mañana.

Exteriores ha confirmado además que 150 españoles continúan desaparecidos, mientras que 12 permanecen localizados bajo los escombros, donde los equipos de rescate mantienen centrados sus esfuerzos.

Asimismo, ha informado de que el avión que trasladó a los rescatistas coordinados por Protección Civil ha emprendido el regreso a España con 29 ciudadanos españoles.

Por último, Ministerio insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen con los teléfonos: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.