Aumentan a más de 6.300 los muertos por el doble terremoto registrado a finales de junio en Venezuela

Maquinaria pesada opera en los sectores de Caraballeda y Los Corales del estado de La Guaira tras el doble terremoto registrado el 24 de junio en Venezuela - Europa Press/Contacto/Mario Flores

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han elevado este lunes a más de 6.300 las víctimas mortales por el doble terremoto de 7,2 y 7.5 registrado el pasado 24 de junio en el norte del país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha precisado que 6.301 personas han muerto a causa de los fuertes seísmos en un nuevo balance difundido en redes sociales.

Asimismo, el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha estimado en 73.356 las personas que han recibido atención hospitalaria, mientras que se mantienen en 6.462 el número de rescatados.