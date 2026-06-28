Venezuela.- Aumentan a nueve los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

Imagen de tareas de salvamento por los terremotos de Venezuela - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nueve españoles han muerto en los terremotos del pasado jueves en Venezuela, según la última actualización del Ministerio de Asuntos Exteriores a primera hora de este domingo y que añade tres fallecidos más al balance previo.

Exteriores confirma además que 131 españoles siguen desaparecidos, dos menos que en el balance anterior, y que se mantienen en 14 los localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

El Ministerio insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen con los teléfonos: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.