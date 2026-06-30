Venezuela.- Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

-- 07.15 horas: En Madrid, la Reina Letizia, junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación José Manuel Albares, despide al equipo médico de emergencia de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) que se desplazará a Venezuela y desplegará un hospital de campaña, el START, para atender a los afectados por los terremotos. El ministro dirige unas palabras a los voluntarios del START (sin preguntas a los medios). Aeropuerto de Madrid-Barajas T4 (punto de información del hall de llegadas planta 0)

-- 09.00 horas: La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, es entrevistada en 'La Hora de la 1'.

-- 10.00 horas: En Madrid, la Reina Letizia recibe en audiencias a la representación de la Confederación Salud Mental España, junto con profesionales y asociaciones implicados en la prevención del suicidio; y a las 11.00 horas, junto con profesionales y asociaciones que trabajan en el ámbito de los trastornos de la conducta alimentaria. Palacio de la Zarzuela (Carretera del Pardo, s/n).

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación oficial del primer Observatorio para la Descarbonización del Transporte. En la Torre PwC (Pº de la Castellana 259B).

-- 10.30 horas: En Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) inicia los actos de conmemoración de los 120 años de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE). Las actividades previstas arrancan con la presentación del proyecto de investigación 'La represión del CSIC sobre la JAE (1939-1950)', en el salón de actos de la sede central del CSIC (C/ Serrano, 117).

-- 11.00 horas: En Madrid, Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN España) presenta en rueda de prensa su Memoria de actividades 2025. En su sede (C/ Ferrer del Río, 14 esq C/ Ardemans) y online.

-- 11.30 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrecerá una breve atención a medios de comunicación antes de reunirse con Ana Peláez, de CERMI Mujeres. En la sala Retratos (4ª Planta) del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y A2030 (Paseo del Prado, 18).

-- 12.00 horas: En Madrid, DKV e ISGlobal presentan la nueva edición del Observatorio Salud y Medioambiente. En el Auditorio Cámara de Comercio Alemana (Av. de Pío XII, 26-28).

-- 12.00 horas: En Madrid, acto de inauguración de la "X Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE", en CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1).

-- 14.30 horas: En Madrid, encuentro informativo de Recyclia para presentar los datos de recogida y reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), pilas y baterías correspondientes al ejercicio de 2025. En el Restaurante Materia Prima (C/ del Dr. Fleming, 7).

-- 16.00 horas: En Mieres (Asturias), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España) organiza su Encuentro Estatal de Participación Juvenil: Rompiendo el ciclo de la pobreza, en colaboración con EAPN Asturias, los días 1, 2 y 3 de julio. En el Edificio de Investigación del Campus Universitario de Mieres (C. Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n).

-- 19.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto de aniversario organizado con motivo de la entrada en vigor del permiso de conducir por puntos, en 2006, en una ceremonia en la que se entregarán diplomas de reconocimiento a diez personas e instituciones. En el Real Teatro del Retiro (Plaza Daoiz y Velarde).

-- 20.00 horas: En Madrid, lectura del pregón oficial de MADO Madrid Orgullo 2026 y presentación del himno. En la Plaza Pedro Zerolo.

CURSOS DE VERANO EN EL ESCORIAL

-- 10.00 horas: En El Escorial (Madrid), el presidente del CIS, José Félix Tezanos, habla sobre 'Sexo y poder. Identidades sexuales y desigualdades de poder', en el curso 'Sexo y poder. Tendencias, identidades y patrones erótico-sexuales y de poder en las sociedades del siglo XXI'. En los Cursos de Verano de El Escorial (Hotel Victoria, Sala Presidente).

-- 10.30 horas: En El Escorial (Madrid), la exministra de Igualdad y actual directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, Bibiana Aido, habla sobre "Alianzas birregionales para la cooperación feminista", en el curso "Resistir la reacción: Política, feminismo y cooperación iberoamericana". En los Cursos de Verano de El Escorial (Hotel Victoria, Sala Mirador).

-- 11.30 horas: En El Escorial (Madrid), la responsable del Programa de Justicia Climática. Oxfam Intermón, Sofía del Valle, participa en la mesa redonda "Las consecuencias económicas, sociales y sobre la salud del cambio climático", en el curso "El impacto social del cambio climático". En los Cursos de Verano de El Escorial (Cuartel de Inválidos y Voluntarios a Caballo, Aula 1).

-- 12.00 horas: En El Escorial (Madrid), el ingeniero de PLD Space, Mariano García, habla sobre "PLD Space. El proyecto espacial español", en el curso "Explorando el universo II". En los Cursos de Verano de El Escorial (Ateneo de Madrid, C/ del Prado, 21).

-- 12.10 horas: En El Escorial (Madrid), el pintor Antonio López y el periodista Juan Luis Cebrián mantienen un diálogo en el curso "Tendencias Geopolíticas (VII). Geopolítica de las relaciones hispano-norteamericanas 250 años después de la ayuda española". En los Cursos de Verano de El Escorial (Colegio Alfonso XII (Monasterio San Lorenzo de El Escorial).

-- 16.00 horas: En El Escorial (Madrid), la activista mexicana y defensora de derechos digitales libres de violencia para niñas y mujeres, Olimpia Coral Melo, participa en el coloquio "La lucha contra la violencia digital desde América Latina", en el curso "Resistir la reacción: Política, feminismo y cooperación iberoamericana". En los Cursos de Verano de El Escorial (Hotel Victoria, Sala Mirador).

-- 16.00 horas: En El Escorial (Madrid), el secretario de Transición Justa de la Comisión Ejecutiva Federal PSOE, Marc Pons, participa en la mesa redonda "La batalla cultural sobre el cambio climático", en el curso "El impacto social del cambio climático". En los Cursos de Verano de El Escorial (Cuartel de Inválidos y Voluntarios a Caballo, Aula 1).

-- 16.00 horas: En El Escorial (Madrid), el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2021 y catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, Constanza Tobío, habla sobre "Matriarcado y patriarcado en perspectiva histórica", en el curso "Sexo y poder. Tendencias, identidades y patrones erótico-sexuales y de poder en las sociedades del siglo XXI". En los Cursos de Verano de El Escorial (Hotel Victoria, Sala Presidente).