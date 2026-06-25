Bomberos Unidos sin Fronteras parte esta tarde a Venezuela y ayudar en labores de rescate tras los terremotos

Archivo - Bomberos Unidos sin Fronteras, delegación de Huelva. - BUSF - Archivo

HUELVA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un contingente de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) compuesto por 13 especialistas se desplazan esta tarde a Venezuela con el objetivo de colaborar en las tareas de búsqueda y salvamento de personas tras los graves terremotos que han sacudido el país iberoamericano.

Según han informado el presidente de BUSF, Antonio Nogales, en atención a medios en el Parque de Bomberos de Huelva, el equipo de respuesta rápida estará integrado por profesionales procedentes de diversas delegaciones de España, concretamente de Madrid, Córdoba y Huelva, además de miembros de su Unidad Médica.

El contingente de emergencia estará compuesto por equipos caninos de localización, personal especializado en desescombros y saneamiento técnico, así como personal sanitario. Para dar soporte a la misión, los bomberos prevén trasladar alrededor de dos toneladas de material logístico, de rescate y sanitario de primera intervención.

Nogales ha remarcado que "las primeras 72 horas son las más importantes" en este tipo de catástrofes y que la "prioridad absoluta" en este momento es el rescate de supervivientes. En este sentido, ha advertido de que los equipos locales sobre el terreno se enfrentan a serias dificultades "debido a la falta de herramientas técnicas especializadas".

"Nuestro contingente intenta ser polivalente para afrontar todas las fases que nos vamos a encontrar allí: desde la localización de personas con vida mediante los perros de rescate, pasando por el desescombro y la estabilización médica de los afectados en estas primeras horas críticas", ha explicado el presidente de BUSF.

Nogales ha mostrado la preocupación de esta ONG por "la falta de información fluida" procedente del epicentro del seísmo, coincidiendo con las horas de madrugada en el país caribeño. No obstante, estima que en las próximas horas comenzará a llegar "un volumen importante de datos e imágenes" que permitirá "dibujar un panorama mucho más exacto de la situación real", aunque la "escasez de noticias iniciales" hace prever que se trata de un terremoto "de grandes dimensiones".

SOLIDARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido, "como siempre", la solidaridad de los bomberos que "siempre están dispuestos a ayudar y hacen una labor inestimable".

"He venido a transmitirles todo mi apoyo. Ellos se van esta tarde y ojalá, que vengan sanos y salvos, que eso es muy importante. Y después pues que sea óptimo pues la labor que van a realizar en Venezuela y se salven muchas vidas y se pueda hacer una labor lo mejor posible", ha señalado.

Además, ha mostrado la solidaridad y compromiso del Ayuntamiento de Huelva hacia los venezolanos, "especialmente a los que viven en Huelva", toda vez que se ha puesto a disposición de los bomberos de Huelva que son "héroes".