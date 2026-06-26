Venezuela.- Bukele confirma que llegaron a Venezuela tres de los seis aviones de ayuda humanitaria ante los terremotos

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. - Europa Press/Contacto/Camilo Freedman - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha confirmado este viernes que en el contexto de la ayuda de emergencia a Venezuela ante el doble terremoto que ha sacudido el norte del país, dejando más de 230 muertos y 4.300 heridos, llegaron tres de los seis aviones con cargamento humanitario.

"Nuestro tercer avión ya llegó a Venezuela y el cuarto ya va en camino. Seguimos reforzando esta misión", ha informado el presidente salvadoreño en un mensaje en redes sociales.

Según ha explicado, en total serán seis aviones los que El Salvador enviará "como parte de esta misión humanitaria en apoyo a nuestros hermanos venezolanos". El país centroamericano ha desplegado "maquinaria, equipos e insumos para fortalecer las labores de búsqueda, rescate y atención" ante la catástrofe.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido en un mensaje en redes la ayuda prestada por El Salvador, tras confirmar la llegada de 188 rescatistas junto con distintos suministros de emergencia. Estos equipos llegan "para sumarse a las labores de búsqueda, rescate y atención de las familias afectadas".

El último balance de las autoridades venezolanas fija en 235 el número de fallecidos y en más de 4.300 la cifra de heridos a causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela la tarde del miércoles, madrugada en España.

Los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se ha establecido el epicentro de estos temblores. En concreto, las autoridades consideran La Guaria como "estado de desastre" y han avisado del derrumbe de decenas de edificios en esta zona.