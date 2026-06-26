Cataluña se moviliza ante los terremotos de Venezuela: Enviarán 15 bomberos y asociaciones reclaman ayuda económica

Juan Luis Acuña, presidente de la Asociación de venezolanos en Catalunya Asocaven - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha activado este viernes el envío de una misión de 15 especialistas de los Bombers para colaborar en las tareas de rescate tras el doble terremoto registrado en Venezuela, al mismo tiempo que las asociaciones venezolanas de Barcelona han realizado un llamamiento urgente para priorizar las donaciones económicas ante las dificultades logísticas para hacer llegar suministros físicos a la zona.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este viernes el envío de este contingente, integrado por 13 bomberos del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC), un profesional de Protecció Civil y uno del Servicio de Emergencias Médicas (SEM). La expedición viaja este viernes hacia Venezuela vía Madrid tras activarse el mecanismo europeo de Protección Civil ante la petición de ayuda internacional de las autoridades venezolanas.

El equipo incluye a siete expertos en colapsos estructurales, un especialista en drones, dos en logística y tres mandos. Su labor principal, según ha detallado el jefe de la expedición, el inspector Oriol Corbella, consistirá en el análisis de edificios colapsados, la búsqueda de espacios vitales y el rescate de personas atrapadas. A diferencia de otras misiones, no se desplazarán unidades caninas, ya que se han solicitado específicamente unidades de evaluación estructural.

Los efectivos han sido vacunados de forma "amplia" en el Hospital Clínic de Barcelona ante el riesgo de aparición de epidemias y cuentan con una herramienta de telemedicina para consultas médicas durante la misión. Además, transportan suministros para ser totalmente autónomos durante 10 días y no suponer una carga sobre el terreno . Junto a este equipo, el Govern ha ofrecido también un grupo de 10 forenses para ayudar en la identificación de víctimas.

LLAMAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y AYUDA MUNICIPAL

Paralelamente, las asociaciones agrupadas en la Mesa Técnica SOS Venezuela Barcelona han advertido que, debido a la precariedad de las comunicaciones y a los daños en el principal aeropuerto internacional, la forma más efectiva de ayudar es mediante donativos económicos.

Según ha expresado el presidente de 'Asocaven', Juan Luis Acuña, el dinero permite adquirir insumos de forma inmediata en zonas operativas de Venezuela o en países limítrofes como Colombia.

La ayuda se canalizará a través de la ONG 'Meals4Hope' para responder a las "necesidades reales" del terreno. Esta coordinación se produce tras una reunión con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien ha anunciado subvenciones de 300.000 euros para iniciativas de cooperación en la emergencia. Las entidades tienen previsto reunirse también esta tarde con el presidente Salvador Illa.

Con todo, la comunidad venezolana en Barcelona ha expresado su "honda preocupación" por la situación de sus allegados y ha criticado la falta de información y atención por parte del consulado en la ciudad. No obstante, han agradecido la "infinidad de mensajes" de solidaridad recibidos por parte de la ciudadanía, mientras terminan de evaluar si será necesario realizar un llamamiento posterior para la recogida de material físico.