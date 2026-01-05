CEAR pide a España habilitar vías para garantizar reagrupación familiar tras "agresión" de EEUU a Venezuela

Concentración en Bilbao tras la detención por parte de EEUU del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. - H.Bilbao - Europa Press

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, ha advertido de la "dificultad" de tramitar los procedimientos de reagrupación familiar, tras la "agresión" de Estados Unidos a Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, este fin de semana, por lo que ha pedido al Gobierno español que habilite "las vías necesarias" para garantizar esta reagrupación familiar y que "facilite al máximo" la tramitación de aquellas autorizaciones que están pendientes.

"La consecuencia más directa, más allá de la lógica preocupación por sus familiares ante una situación tan grave y tan extraordinaria como la que hemos vivido, es la dificultad de tramitar los procedimientos de reagrupación familiar. No solamente no hay vuelos sino que además las comunicaciones normales administrativas son mucho más complicadas y, por lo tanto, esto es un impacto directo a la vida de las personas que residen en España", ha explicado a Europa Press Valiente.

Por ello, ha reclamado al Ejecutivo una actuación "proactiva" para garantizar el derecho de las familias a su reagrupación, a vivir conjuntamente. "Que habiliten las vías que sean necesarias a través de terceros países o con un funcionamiento que requiere un esfuerzo de las autoridades diplomáticas para la tramitación de esos procedimientos que pudieran estar peligrando", ha subrayado.

Tras mostrar su "rechazo" a la "agresión" que ha sufrido Venezuela pues, a su juicio, "ningún tipo de situación en ningún país puede estar por encima del derecho internacional", Valiente ha pedido al Gobierno español que "facilite al máximo la tramitación de aquellas autorizaciones que están pendientes". "Nos parece que es una obligación, no simplemente una respuesta humanitaria", ha subrayado.

Por su parte, la ONG de atención a refugiados Accem ha hecho un llamamiento a potenciar la multilateralidad para "evitar escaladas violentas" y ha urgido a fomentar la "cultura de la paz".

"Desde Accem recordamos que la paz es el único camino que permite el desarrollo y el bienestar de una sociedad. Se ha de potenciar la multilateralidad para evitar escaladas violentas, cuya deriva es imprevisible pero que, sin duda, generan sufrimiento y dolor", ha precisado.

Según ha añadido Accem a Europa Press, "la humanidad no debe admitir que los ataques armados sean la única vía de solución de conflictos". Por ello, frente al "incremento de la agresión y violencia en el mundo", ha clamado por "la necesidad urgente de fomentar la cultura de paz".

Mientras, desde World Vision han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que preste "asistencia urgente" con el fin de "proteger a las familias y los niños y niñas vulnerables, tanto a los 5 millones que padecen hambre dentro de Venezuela como a los más de 7 millones de personas refugiadas y desplazadas nacionales en los países vecinos".

"LOS NIÑOS CORREN MAYOR RIESGO"

"Millones de venezolanos sueñan con volver a casa, pero se enfrentan a graves dificultades para acceder a servicios básicos como la salud, la educación, la nutrición y la protección infantil", ha afirmado el director regional de World Vision en América Latina y el Caribe, Joao Diniz. Además, ha advertido de que "en tiempos de incertidumbre, los niños y niñas son los que corren mayor riesgo" por lo que ha reclamado "garantizar su protección psicosocial y física".

Por otro lado, la Fundación Madrina ha deseado que "cualquier cambio o proceso que se esté produciendo se realice desde una resolución pacífica de los conflictos, el fortalecimiento de la democracia y el respeto pleno a los derechos humanos".

Según explican, miles de madres, niños y familias venezolanas han sido acogidas por Fundación Madrina en España, "huyendo de la corrupción, la inseguridad, la violencia y del colapso de sistemas básicos como la sanidad y la protección materno-infantil".

Por ello, exigen que "en cualquier escenario de transición hacia la democracia y las libertades fundamentales, se garantice la protección efectiva de la infancia, de las mujeres y de las madres, asegurando el acceso gratuito y universal a la salud, alimentación, seguridad y educación". También esperan que "Venezuela pueda ofrecer, cuanto antes, condiciones reales y vitales" para que quienes lo deseen "puedan regresar de forma libre, segura y digna a su país".