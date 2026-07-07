La Comunidad anima a los madrileños a unirse al acto en Sol para rendir "un sentido homenaje" a víctimas en Venezuela

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en Lozoyuela - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha animado este martes a madrileños y visitantes a unirse esta tarde al acto convocado en la Puerta del Sol para rendir "un sentido homenaje" a las víctimas en Venezuela por los terremotos, que han dejado más de 3.500 muertes.

"Hemos convocado a todo el pueblo de Madrid y, especialmente, a todos los venezolanos que viven en nuestra región un acto de recuerdo a las víctimas de los dos terremotos y también de homenaje a todos los voluntarios, a todos los Cuerpos y Fuerzas de seguridad que han trabajado y que siguen trabajando en la zona para tratar de recuperar los cuerpos de las personas que han fallecido, por desgracia, en esos trágicos terremotos", ha expresado el consejero en declaraciones a los periodistas desde Lozoyuela.

Así, ha reivindicado que la Comunidad de Madrid y sus ciudadanos estarán en la plaza para mostrarles su apoyo y aportando su "granito de arena" para poder apoyar a un pueblo "que ha sufrido tanto en los últimos tiempos".

Antes del acto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá un encuentro con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia para analizar la situación y las acciones coordinadas que está llevando a cabo el Gobierno regional desde el inicio de la emergencia.