La comunidad venezolana en España se moviliza para enviar ayuda a afectados tras los terremotos: "Esto apenas empieza"

TENERIFE/SANTIAGO/VALLADOLID/BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad venezolana afincada en España ha comenzado a movilizarse para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los potentes seísmos de magnitud superior 7 en la escala de Richter que, de momento, dejan al menos un millar de heridos y 164 fallecidos, entre ellos la hispano-venezolana Alazne Solabarrieta.

En Canarias, donde hay una gran presencia de ciudadanos venezolanos, siguen con preocupación las consecuencias del terremoto, especialmente en el estado costero de La Guaira, el más afectado por los seísmos, "a la espera" de tener un balance más detallado pues las comunicaciones están siendo "muy complicadas".

"Estamos en una calma tensa", resume para Europa Press el presidente de la Unión Canario-Venezolana, Leonardo Rodríguez, quien ha comentado que "afortunadamente", la comunidad vinculada a su asociación en el país "no tienen daños personales ni daños en sus hogares ni en las delegaciones" y en Caracas, la capital, hay cierta "tranquilidad".

Ahora se trata de empezar a organizar posibles envíos de ayuda una vez se vaya conociendo el balance oficial de daños y qué necesidades hay sobre el terreno. Leonardo cree que uno de los mayores "problemas" que puede haber ahora es el estado de las infraestructuras porque hay muchos edificios dañados o que incluso han colapsado debido al "bajo mantenimiento" realizado en las últimas décadas por el "deterioro" económico del país.

PREOCUPACIÓN Y ANGUSTIA EN GALICIA

El presidente de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega), Manuel Pérez Vidal, ha mostrado su "preocupación y angustia" tras los terremotos y ha afirmado que está en contacto con la Hermandad Gallega de Venzuela, ubicada en Caracas. "están bien, pero todo el mundo está muy preocupado y angustiado", ha señalado Pérez Vidal a Europa Press. En Venezuela residen actualmente, según los últimos datos del IGE, un total de 30.329 ciudadanos gallegos.

En este sentido, ha avanzado que recibió una llamada de la Secretaría Xeral da Emigración de la Xunta, que le explicó que también mantenían en comunicación con la Hermandad Gallega en Caracas para contactar con los gallegos que pueden estar en el país caribeño.

A renglón seguido, ha indicado que Fevega "quiere activar" un plan de ayuda, pero primeramente deben coordinarse con las personas afectadas para ver qué necesitan. "Como primera iniciativa lo que se necesita son cuadrillas de rescate y ayuda internacional", ha remarcado.

A LA ESPERA DE ENVIAR LA AYUDA EN EUSKADI

El coordinador de la Plataforma de Venezolanos en Euskadi, Pedro Gil, ha asegurado que el colectivo se encuentra "a la expectativa" y "con el corazón angustiado" tras los seísmos en su país. Según ha añadido, hay "casos lamentables de personas que están desaparecidas" como consecuencia de los terremotos" y que son familiares y amigos de venezolanos residentes en el País Vasco.

Según ha manifestado, por el momento se ha creado una plataforma en la que se comunican internamente para atender a quienes desean hacer "algún envío de ayuda humanitaria para Venezuela". "Estamos a la espera de que se aclare un poco el panorama, porque el aeropuerto de Maiquetia está cerrado y la ayuda humanitaria debería llegar a ese aeropuerto", ha señalado.

La plataforma mantiene contacto con el Gobierno vasco que, a primera hora de la mañana, ha contactado con ellos para transmitirles "la solidaridad, el apoyo, las condolencias, pero también para poner a disposición cualquier ayuda".

Pedro Gil ha asegurado que los venezolanos en Euskadi organizarán "algunas acciones de solidaridad", posiblemente "de la mano del Gobierno vasco". Entre otras iniciativas, tienen pensado "unir algún esfuerzo para dar ayuda humanitaria hacia Venezuela, de ropa, medicamentos o enseres".

RECOGIDA DE ROPA, AGUA Y ALIMENTOS NO PERECEDEROS

Por su parte, la Asociación de Venezolanos en Valladolid (AVeVa) ha organizado una campaña de recogida de ayuda humanitaria destinada a los afectados tras los dos terremotos. "Esto apenas empieza y no va a ser una recogida de un día, tiene que ser constante", ha reclamado.

La presidenta de la asociación, Julianny Durán, en declaraciones a Europa Press, ha detallado que la iniciativa pretende reunir alimentos no perecederos, agua, ropa, material de primeros auxilios y productos básicos para hacer frente a una emergencia que ha afectado especialmente a las zonas de La Guaira y el distrito capital. La campaña se desarrollará los días 27 y 28 de junio en la sede de Ropero Amigo, situada en la Plaza Marqués de Suances de Valladolid.

La presidenta de AVeVa ha indicado además que algunos venezolanos residentes en Valladolid conocen casos de personas afectadas por el terremoto. "Lo más complicado será la logística para el envío, pero mientras más manos se sumen y todos aportemos un granito de arena será posible", ha concluido.