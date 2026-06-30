Delcy Rodríguez visita un campamento de desplazados por los terremotos al norte de Caracas

Imagen de archivo de un edifcio gravemente dañado por los terremotos en La Guaira, norte de Venezuela. - Europa Press/Contacto/Marcos Salgado

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitado este martes un campamento temporal de personas desplazadas por los potentes terremotos del 24 de junio, que se han saldado con más de 1.700 muertos, en la ciudad de Catia La Mar, al norte de Caracas, la capital.

La mandataria se ha desplazado hasta la zona en compañía del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán y parte del Gabinete ministerial, tal y como ha explicado en un comunicado difundido en redes sociales.

"Las autoridades evaluaron las condiciones del refugio, priorizando la asistencia médica y social de los adultos mayores damnificados", ha indicado, en relación con un estado que ha sido militarizado y declarado zona de desastre para poder entregar la ayuda necesaria.

Las autoridades han informado, además, de que varias carreteras de Caracas han tenido que ser cerradas durante la jornada de forma preventiva para "garantizar la seguridad de los conductores", según un comunicado del Ministerio de Transportes de Venezuela. Para facilitar la movilidad han quedado habilitadas dos vías.

"Informamos que nuestros equipos técnicos procederán al cierre preventivo de dos canales de circulación de la Autopista Valle-Coche, dejando habilitados dos canales, en aras de garantizar la seguridad de los conductores de esta importante vía", recoge el texto.

Asimismo, ha indicado que el metro de Caracas funcionará a partir de este martes con normalidad, además de las líneas de metrobús. "La reactivación se ejecuta tras culminar con éxito la revisión profunda de las vías férreas, infraestructura y sistemas electromecánicos", ha aclarado el Gobierno.