Desaparecida una familia de Marín que visitaba a parientes en La Guaira cuando sucedieron los terremotos

PONTEVEDRA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una familia de origen venezolano residente en el municipio pontevedrés de Marín, que se encontraba de viaje en el país latinoamericano, permanece desaparecida en La Guaira tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado en la jornada del miércoles (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y en Baleares).

Los desaparecidos son Yhosvany Hernández Fernández, Adela Taberneiro García y sus hijos Ulises, de ocho años, y Lía, de nueve. Todos ellos viajaron el sábado a Venezuela y se encontraban visitando a familiares en La Guaira, concretamente en la zona de playa Los Cocos, en la localidad de Carballeda.

La familia es muy conocida en la localidad pontevedresa, donde en 2021, fundó el Marinenses Hockey Club, del que Yhosvany es entrenador y Adela, presidenta.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha informado de que fue el Colegio La Inmaculada, donde los niños están escolarizados, el que en la jornada del jueves dio la voz de alarma.

"Se pusieron en contacto conmigo; en concreto el colegio, donde sus hijos acaban de terminar el curso el viernes. Parece ser que el sábado se iban a Venezuela con sus familias", ha detallado.

Asimismo, la regidora ha remarcado que se mantendrá en comunicación con los organismos oficiales para obtener información y ha expresado su solidaridad "con todo el mundo" que está sufriendo esta situación. "Por supuesto, ofrecer la ayuda en la medida de las posibilidades que nosotros podamos", ha dispuesto.

Debido a toda la situación que vive el país venezolano, el Ayuntamiento de Marín ha convocado un minuto de silencio para el lunes a las 12.00 horas como muestra de apoyo.

A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

La directora del centro, Lucía Guede, consultada por Europa Press, ha explicado que conoció la desaparición "a través de redes sociales", ya que la familia los estaba buscando.

"Yo no me lo podía creer", ha afirmado Guede, que ha detallado que a primera hora de este viernes se puso en contacto con la Federación de Hockey por si disponía de alguna información.

"Salieron el sábado y estaban muy ilusionados. La familia llegó a España cuando Ulises era bebé y no habían vuelto a Venezuela desde entonces", ha indicado, al tiempo que ha precisado que el viaje estaba previsto para una duración de 40 días.

Según ha destacado, se trata de una familia "muy trabajadora, súper agradable y muy cercana a la comunidad educativa". Además, ha asegurado que las familias del centro escolar están "consternadas".

"Hoy fue día de entrega de notas y las familias estaban preocupadas y nos preguntaban si sabíamos algo", ha lamentado.

El COLEGIO EXPRESA SU "CARIÑO Y APOYO"

De esta forma, el centro educativo ha manifestado, a través de un comunicado, que su pensamiento y corazón están con la familia que "vive momentos de enrome angustia".

"Como escuela y como familia que somos, queremos haceros llegar toda nuestra proximidad, cariño y apoyo. Compartimos vuestra preocupación y dolor y mantenemos la esperanza de que todo tenga un final feliz", ha remarcado el colegio.

A renglón seguido, han mostrado su "deseo de todo corazón" de que pronto lleguen buenas noticias y "rezan por las personas afectadas y sus familias". "No estáis solos. Toda la comunidad educativa está con vosotros", ha afirmado.