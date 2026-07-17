Despierta Sonrisas organiza en València una recogida de productos para Venezuela - DESPIERTA SONRISAS

VALENCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Despierta Sonrisas ha puesto en marcha una campaña solidaria destinada a reunir productos de higiene y material de primera necesidad para apoyar a familias que atraviesan una situación difícil en Venezuela, tras el catastrófico doble terremoto del mes pasado.

La recogida se desarrollará entre el lunes 20 y el jueves 23 de julio en dos puntos de la ciudad de València. Los puntos de recogida son la oficina de la fundación (avenida de Suecia, 21, de lunes 20 a jueves 23 de 9 a 14 horas) y el establecimiento Canastilla (calle Císcar, 40, de lunes a jueves de 10 a 14 y de 17 a 19.30 horas), detalla la organización.

Esta iniciativa invita a ciudadanía, empresas y comercios valencianos a colaborar mediante la donación de productos, aportaciones económicas para contribuir a sufragar los gastos de transporte o la participación como voluntariado en las tareas de clasificación y preparación del material antes de su envío.

Entre los productos solicitados se encuentran champú, crema corporal, pasta de dientes, pañales para personas adultas, bálsamo labial, protectores solares y otros artículos de higiene personal. También se recogerá material básico de primeros auxilios, como vendas y gasas. Todos los productos deberán ser nuevos, estar sin utilizar y conservarse en su embalaje original, correctamente cerrado.

Las personas interesadas en colaborar como voluntarias pueden inscribirse a través de este formulario: https://forms.cloud.microsoft/e/ZM3uqytL4k. Para ampliar información sobre las aportaciones, los productos admitidos o el desarrollo de la campaña, se puede contactar con la fundación a través del teléfono 960 884 165.

"Cada aportación, por pequeña que parezca, puede convertirse en una ayuda importante para una familia. Junto al material recogido, el envío incluirá también las cartas que los niños y niñas de nuestros proyectos han preparado para trasladar su apoyo y cercanía a la infancia afectada por la catástrofe en Venezuela", expresan desde la organización.