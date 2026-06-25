Un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en el noroeste de Venezuela deja "estructuras en riesgo de colapsar"

Archivo - Sismógrafo - TWITTER - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurrido en torno a la sierra de Aroa, en el noroeste de Venezuela, ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas, y ha dejado "muchas estructuras en riesgo de colapsar".

"La tarde de este 24 de junio alrededor de las 6:00 de la tarde (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y en Baleares) se ha registrado un movimiento telúrico que ha sacudido estados cómo Yaracuy, Lara, Mérida, Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda y el Distrito Capital", reza el comunicado difundido por el Ministerio de Comunicación venezolano, que cita al vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, quien ha apuntado a "una magnitud aproximada de 7 en la escala de Richter".

Ante este sismo, las autoridades han desplegado a los cuerpos de seguridad "en todo el territorio" para atender emergencias, "ya que muchas estructuras están en riesgos de colapsar". "Como medida preventiva se ha autorizado el corte de gas directo en algunos edificios debido a que algunas estructuras se encuentran dañadas y se deben realizar las evaluaciones pertinentes", agrega la nota, que insta a la gente a permanecer "en plena calma y tranquilidad en espacios abiertos" y que eviten exponerse.

Pese a las cifras de magnitud apuntadas por Cabello, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) no ha difundido información acerca de los temblores por el momento.

Quien sí lo ha hecho es el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que ha informado de "un doble evento", con un terremoto "precursor" de magnitud 7,2 que ha antecedido al "sismo principal" de magnitud 7,5.

"El USGS estima que es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado", ha anotado el Servicio, que también ha alertado de que "podrían producirse réplicas, algunas potencialmente con fuertes sacudidas".