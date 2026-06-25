Venezuela.- Un doble terremoto en Venezuela deja al menos 32 muertos y 700 heridos

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa de un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, según ha anunciado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

"A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privado", ha anunciado la presidenta encargada en un discurso dirigido a la nación.

En su comparecencia, antes incluso de compartir el balance de víctimas, ha alertado de que "el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira", donde hay "decenas de edificios colapsados". "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre".

El doble terremoto, ocurrido en torno a la sierra de Aroa, en el noroeste de Venezuela, y seguido por una veintena de réplicas, ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas, y ha ocasionado el "derrumbe de edificios en distintas parroquias", dejando además "muchas estructuras en riesgo de colapsar".

"El día de hoy (miércoles), alrededor de las 6 de la tarde (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y en Baleares), ocurrieron dos sismos seguidos, el primero de 7,2 y seguidamente uno de 7,5 (en la escala Richter)", declaraba la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una comparecencia.