Venezuela.- Ecuador envía 14 toneladas de ayuda a Venezuela tras los terremotos

Imagen de archivo de edificios derrumbados por los terremotos en Venezuela. - Europa Press/Contacto/Mikhail Makeyev

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ecuador han informado este martes del envío de un primer cargamento de ayuda humanitaria de unas 14 toneladas para paliar los efectos provocados por los potentes terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela y que han dejado hasta la fecha más de 1.700 muertos y 5.000 heridos.

"¡Unidos por la solidaridad, la fe y la esperanza! Esta madrugada, 14 toneladas de ayuda humanitaria son transportadas por la Fuerzas Armadas de Ecuador, a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea ecuatoriana, para asistir a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela", ha indicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Así, ha reafirmado su compromiso con la "solidaridad y el apoyo ante emergencias". "Ecuador extiende su mano solidaria a un pueblo hermano cuando más lo necesita", ha apuntado, en relación con un cargamento que ha sido enviado desde la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas.

"En coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el personal militar cargó y aseguró los víveres recolectados en la región Centro Sierra, demostrando la capacidad logística del Gobierno Nacional para responder con rapidez y solidaridad ante emergencias", recoge el texto.

El cargamento cuenta con 11,4 toneladas de agua potable y 2,6 toneladas de productos de higiene y aseo personal destinados a las familias afectadas por los seísmos. Previamente, los paquetes fueron trasladados en dos aeronaves desde Latacunga. Estos artículos responden a los esfuerzos de la población local para recolectar las donaciones con la ayuda de instituciones públicas, empresas y universidades, entre otras.