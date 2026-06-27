Venezuela.- Fundación Madrina activa durante todo el fin de semana un punto de acopio urgente por los terremotos de Venezuela

VENEZUELA, CARACAS - JUNE 26, 2026: First responders clear debris after an earthquake. According to Carlos Alvarado, Minister of the People's Power for Health, Venezuela earthquake on 24 June killed 235 people and injured over 4,300. Video grab. Best qual - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Madrina mantendrá activo durante todo este fin de semana su punto de acopio ubicado en el número 4 de la Plaza de San Amaro de la capital para recoger herramientas de desescombro y productos maternoinfantiles no perecederos para colaborar con los afectados por el doble terremoto en Venezuela.

En un comunicado, ha recalcado que todo el material recogido será enviado directamente a Venezuela a través de su colaboración con la Diócesis de Caracas, "uno de los pocos canales fiables que permanecen operativos sobre el terreno".

"En Venezuela no hay bomberos, no hay herramientas, no hay Estado. Hay venezolanos rescatando a sus vecinos con las manos. Mientras el mundo mira, nosotros actuamos. Este fin de semana abrimos las puertas de Madrina para que cada pala, cada pico, cada lata de leche que alguien pueda traer llegue a quien la necesita. No sabemos cuántos han muerto porque nadie está contando a los desaparecidos. Por eso no podemos esperar", ha apuntado Conrado Giménez, fundador y presidente de Fundación Madrina.

Según detallan, son necesarias herramientas de desescombro como palas, picos, palancas, cortafríos, cualquier herramienta de rescate manual, linternas, cascos o guantes de obra.

Además, se piden productos de alimentación maternoinfantil no perecedera como leche de fórmula y continuación, potitos y papillas, cereales infantiles o cualquier alimento envasado para lactantes y niños pequeños.

También se buscan voluntarios, cooperantes sanitarios y no sanitarios dispuestos a sumarse a la respuesta de emergencia. En ese caso, se insta a acudir al punto de acopio o contactar con la Fundación a través de los canales habituales de la fundación.

Igualmente, ha recordado que ha puesto a disposición de los damnificados una línea de apoyo sanitario y psicológico mediante videoconferencia. Los afectados que necesiten atención deben enviar su número de teléfono y se pondrán en contacto con ellos.

Las líneas de atención de sanitario y psicológico se realizan a través de WhatsApp (+34 652 995 945, emergencias 24 horas), la Línea MadrinaSOS (+34 900 649 198) o el correo electrónico venezuela@madrina.org.

Junto a ello, se podrán hacer donaciones económicas a través de Bizum --00909-- o en la cuenta de CaixaBank ES58 2100 1447 3602 0018 9000.

Finalmente, Fundación Madrina ha avanzado además que está explorando la colaboración con organizaciones de Ucrania para obtener drones de localización que permitan identificar supervivientes bajo los escombros, una tecnología que en las circunstancias actuales puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.