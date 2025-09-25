El Gobierno de Venezuela activa el sistema de Protección Civil tras una cadena de terremotos

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha ordenado el despliegue de varios organismos oficiales, entre ellos el Sistema Nacional de Protección Civil, para brindar una primera asistencia ante las posibles incidencias derivadas de un enjambre sísmico que ha sacudido el país y que ha dejado un terremoto con magnitud superior a 6 en la escala de Richter.

"Tenemos un sistema de prevención y gestión de riesgo que hemos activado y hacemos seguimiento de lo que pueda ocurrir", ha dicho la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en declaraciones a la televisión estatal VTV. En total, las autoridades tienen constancia de diez seísmos de entre 4 y 6,3 a lo largo de unas siete horas.

El presidente, Nicolás Maduro, ha iniciado contactos con autoridades regionales y estatales. Según su 'número dos', el Gobierno no tiene constancia de daños personales por estos movimientos, que se han dejado notar también en la capital venezolana, Caracas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha indicado en su página web que el principal terremoto ha tenido una magnitud de 6,3 en la escala abierta de Richter, seguido por otro de magnitud 5,8, todos ellos con epicentro cerca de Bachaquero, en el estado de Zulia.