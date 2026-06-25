Guterres expresa su solidaridad con los afectados por los terremotos en Venezuela

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado "profundamente consternado" por los "devastadores" terremotos en Venezuela y ha informado de que el organismo ya está "movilizando ayuda" en colaboración "estrecha" tanto con sus socios como con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El diplomático portugués "está profundamente consternado por la pérdida de vidas y la destrucción generalizada causadas por los devastadores terremotos que sacudieron ayer a Venezuela. Expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos", ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric.

En un comunicado remitido a los medios, Guterres ha trasladado su agradecimiento a los Estados miembro del organismo por "las muestras de solidaridad y apoyo" hacia el país latinoamericano en particular en lo que ha descrito como "momento crítico".

Ante esta situación, ha subrayado, "las Naciones Unidas en Venezuela, incluido el equipo humanitario en el país, están movilizando ayuda y colaborando estrechamente con el Gobierno y (sus) socios para apoyar la respuesta".

Asimismo, ha indicado que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) está facilitando el despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano".

En términos similares se ha expresado la portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en España, Paula Barrachina, quien ha "lamentado profundamente" los efectos del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher que tuvieron lugar en la víspera en Venezuela.

"Las consecuencias del terremoto pueden agravar significativamente los riesgos de protección ya existentes para la población afectada. Como organismo líder del Grupo de Protección, ACNUR centrará su labor en identificar y evaluar las necesidades en las zonas afectadas y en coordinar las acciones de respuesta con los demás actores presentes en el terreno", ha señalado.

Al mismo tiempo, Barrachina ha mostrado una "preocupación particular" por las consecuencias del seísmo sobre la población más vulnerable y, en particular sobre las personas "retornadas", quienes "ya hacían frente a importantes desafíos para su reintegración antes del terremoto, y ha advertido de que "esta situación profundizará aún más las vulnerabilidades existentes" en el país.

La portavoz de ACNUR en España ha transmitido "su solidaridad" y sus condolencias a todos los venezolanos que han perdido a familiares o seres queridos por el terremoto, recordando que la mayor parte de personas que solicitan protección internacional en España poseen nacionalidad venezolana. "Esta emergencia tendrá un impacto directo en miles de personas que mantienen estrechos vínculos familiares y afectivos con su país de origen", ha remachado.