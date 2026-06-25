Venezuela.- Irán expresa sus condolencias a Venezuela por los terremotos y muestra su disposición a enviar ayuda

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha expresado este jueves sus condolencias a Venezuela por los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter que han sacudido el país, dejando más de 160 muertos, al tiempo que ha mostrado su disposición a enviar ayuda y apoyar las operaciones de rescate.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha trasladado su "solidaridad" al Gobierno y la población de Venezuela y ha recalcado que Teherán "está preparado para entregar ayuda y colaborar con las operaciones de rescate", según ha recogido la agencia iraní de noticias ISNA.

Asimismo, ha destacado que las autoridades están en contacto con la Embajada de Irán en Caracas "desde el primer momento" para dar seguimiento a la situación, al tiempo que ha insistido en que la legación ha trasladado a Venezuela "la disposición a ayudar a la hora de hacer frente a las consecuencias de estos graves terremotos".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado hasta ahora 164 victimas mortales y 971 heridos tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7, que se han visto seguidos por 30 réplicas y que dejan una importante cantidad de edificios derrumbados en La Guaira, considerada la zona la más afectada por el desastre.