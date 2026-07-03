Venezuela.- Italia confirma 16 víctimas mortales del doble terremoto de Venezuela

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni. - Fabrizio Corradetti / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha confirmado este viernes 16 víctimas mortales italianas en el doble terremoto registrado en el norte de Venezuela la semana pasada, expresando su pésame con las familias afectadas.

"Miles de vidas rotas, entre las que también se han reconocido 16 víctimas de origen italiano. Renuevo, en mi nombre y en el del Gobierno, el más sincero pésame y nuestra cercanía al pueblo venezolano y a todas las familias afectadas por esta inmensa tragedia", ha indicado la dirigente italiana en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, Meloni ha dicho que Italia "continuará haciendo su parte, con espíritu de solidaridad y amistad" en apoyo a Venezuela ante el "momento tan difícil".

Del mismo modo, ha tenido un mensaje de "gratitud" con los equipos de rescatistas italianos que operan en el país y que han sido reconocidos con una medalla como "Héroes de Venezuela" por las autoridades venezolanas.

"Vuestro coraje, vuestra profesionalidad y la humanidad con la que representáis a Italia hacen orgullosa a toda la nación", ha valorado la jefa del Ejecutivo italiano.