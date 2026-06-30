Llegan a Venezuela 47 toneladas de material humanitario para hacer frente al doble terremoto

Equipos de emergencia retiran los escombros tras los terremotos del 24 de junio - Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha informado este martes de que el cargamento de 47 toneladas de material humanitario, procedente de las reservas de la Unión Europea, para hacer frente al doble terremoto registrado en Venezuela la semana pasada ha llegado al país sudamericano, donde las necesidades se han disparado ante la crisis humanitaria desatada por los seísmos, que dejan más de 1.700 fallecidos según los balances oficiales.

En una nota de prensa, UNICEF señala que 47 toneladas adicionales de ayuda humanitaria, principalmente suministros de atención sanitaria de emergencia, de agua y saneamiento, tiendas de campaña, artículos como sillas de ruedas o material recreativo, han llegado al país para cubrir las necesidades de los afectados por el doble temblor.

"El envío procedente de las reservas de la Unión Europea ubicadas en el centro mundial de suministro y logística de UNICEF en Copenhague incluye kits sanitarios de emergencia para la atención médica urgente, entre los que hay suministros para partos seguros, cuidados neonatales y prevención y tratamiento de enfermedades; artículos para la purificación y el almacenamiento de agua", ha indicado.

"Este envío no podría llegar en un momento más crítico para los niños y niñas de Venezuela", ha afirmado Roberto Benes, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. "Las familias de todos los estados afectados necesitan urgentemente agua potable, así como acceso a atención sanitaria. Muchos duermen al aire libre, por miedo a que se produzcan más réplicas", ha expuesto, incidiendo en que las necesidades sobre el terreno "son mucho mayores" que los suministros enviados por lo que ha pedido "apoyo sostenido para seguir ampliando la respuesta".

Según sus cálculos, 680.000 niños y niñas necesitan ayuda humanitaria en los seis estados afectados por los terremotos. La organización estima que se necesitan 52 millones de dólares (45,6 millones de euros) para responder a la emergencia provocada por los terremotos

ACNUR ESTIMA EN 13 MILLONES LAS NECESIDADES TRAS LOS SEÍSMOS

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha indicado que la evaluación inicial de necesidades arroja un "aumento drástico de las necesidades humanitarias y de protección" tras los devastadores terremotos de la semana pasada.

La mayoría de personas afectadas por el terremoto un 75% ha informado de heridos en sus comunidades, mientras que el 56% señaló muertes en su entorno. En La Guaira, el estado más afectado, "escasean los alimentos, los servicios básicos han colapsado y la conectividad se ha visto interrumpida en gran medida".

La mitad de los evaluados se aloja con vecinos o familiares mientras que el 39% está viviendo en calles y espacios públicos, y otros en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas.

ACNUR está intensificando la respuesta humanitaria en Venezuela, si bien ha avisado de que estima en 14,85 millones de dólares (unos 13 millones de euros) las necesidades para brindar protección, artículos de primera necesidad y alojamiento temporal para 30.000 personas afectadas por el terremoto durante los próximos seis meses.