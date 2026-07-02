MSF despliega una clínica móvil en una zona aislada de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos

Imagen de las labores de rescate tras los terremotos de Venezuela. - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha informado este jueves de que ha procedido a desplegar una clínica móvil en una zona aislada del estado de La Guaira, que se encuentra militarizado tras verse gravemente afectado por los fuertes terremotos del 24 de junio, que han dejado ya casi 2.300 muertos.

A medida que continúan las donaciones de suministros médicos por parte de la organización al hospital Pérez de León II y otros centros médicos de la zona, los equipos de MSF siguen haciendo entrega de kits de emergencia para cubrir la atención sanitaria de casi 4.000 pacientes.

Además, ha donado material desinfectante a varios hospitales de Caracas, la capital, y La Guaira, y tiene previsto ofrecer también un millar de bolsas para cadáveres y equipos de protección individual (EPI) a los trabajadores del depósito central.

La clínica móvil ha comenzado a realizar sus actividades en Naiguatá, donde las necesidades humanitarias y las carencias operativas "son considerables". El centro está formado por un equipo de doce personas, entre las que es incluyen un médico, varios enfermeros, un psicólogo, un especialista en salud ambiental y otros profesionales.

El coordinador de la organización en Venezuela, Andreas Spaett, ha afirmado que hasta ahora "se ha apoyado a nueve hospitales en La Guaira y en Caracas". "Estamos viendo que la situación todavía es crítica y que la esperanza de encontrar más supervivientes está bajando día a día. También tuvimos que apoyar al Ministerio de Salud con bolsas para cadáveres, porque eso es un tema que está aumentando día a día", ha explicado.

En cuanto a las actividades de la ONG, ha aclarado que se están ampliando: "hoy salió una primera clínica móvil, la más grande, con un equipo de 12 personas, hacia la zona de Naiguatá. Es al este de La Guaira y es una zona un poco aislada, donde la ayuda aún no ha llegado de manera adecuada".

"Vamos a atender pacientes en cuanto a necesidades básicas de salud. Un punto muy importante es la salud mental; vamos con psicólogos allá. También vamos a apoyar en agua y saneamiento, y en promoción de salud para la gente que está afuera, bajo el cielo abierto, y que todavía busca atención en relación con refugio, comida y agua", ha manifestado.