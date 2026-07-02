Venezuela.- Portugal decreta este domingo dia de luto nacional pelas vítimas do duplo terremoto na Venezuela

July 1, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Portuguese Prime Minister LUIS MONTENEGRO delivers a speech during the official presentation of 'Amália', the new Portuguese Large Language Model (LLM) artificial intelligence initiative, at the Técnico Innovation C - Europa Press/Contacto/Ricardo Rocha

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Portugal decretou este domingo, 5 de julho, dia de luto nacional pelas vítimas do duplo terremoto na Venezuela, em sinal de respeito aos falecidos, entre os quais se encontram 75 portugueses e numerosos descendentes de portugueses.

"Em memória das vítimas dos terremotos na Venezuela, em particular dos portugueses e dos descendentes de portugueses, decretamos o próximo domingo, 5 de julho, como Dia de Luto Nacional", afirmou o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, em uma mensagem nas redes sociais.

O líder português destacou os contatos mantidos com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e com as demais autoridades. "Acompanhamos de perto nossas equipes e todos os trabalhos no local, em contato permanente com as autoridades venezuelanas", indicou.

As autoridades portuguesas confirmaram 75 mortos, dos quais 65 tinham dupla nacionalidade, enquanto ainda há 66 cidadãos desaparecidos após o duplo terremoto registrado na última quarta-feira no norte da Venezuela.

As autoridades venezuelanas elevaram para cerca de 2.300 o número de mortos e para mais de 11.000 o de feridos pelos terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 na escala de Richter registrados há uma semana no centro da costa venezuelana.