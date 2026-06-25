El presidente de la Xunta dice que, por ahora, "no hay" víctimas mortales gallegas en Venezuela

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha trasladado su "preocupación" tras los dos terremotos registrados en Venezuela y ha afirmado que por ahora, "no hay" víctimas mortales gallegas en Venezuela.

"Mucha preocupación por los efectos de los terremotos registrados en Venezuela. Seguimos con atención la situación, en contacto permanente con los representantes de los centros gallegos en el país", ha señalado el presidente autonómico en un mensaje a través de su perfil oficial de la red social 'X'.

Además, ha enviado un abrazo para todos los gallegos, y sus familias, asentados en Venezuela, una comunidad que, según los últimos datos del IGE, alcanza los 30.329 gallegos. "Galicia está y estará siempre a su lado", ha afirmado Rueda.

"Lo que sabemos hasta ahora es que no hay víctimas mortales gallegas, lo que no quiere decir que pueda haberlas a medida que avanzan los trabajos de rescate", ha indicado el presidente autonómico en declaraciones a los medios tras acudir a la toma de posesión de la nueva rectora de la Universidad de Vigo.

Rueda ha indicado que lo fundamental ahora, en colaboración con el Gobierno central y manteniendo el contacto con el asociacionismo gallego en Venezuela, es "saber la afectación y qué necesitan".

"En las posibilidades de la Xunta ofreceremos toda ayuda que sea posible, que esté en nuestras manos. Una ayuda canalizada y que tiene que ser fijada en el primer momento", ha puntualizado Rueda.

Así, a parte de los "canales directos" por la "relación muy estrecha y frecuente" que la Xunta mantiene con las asociaciones gallegas, también se coordinará a través del Gobierno central y la cooperación internacional.

"Por lo tanto, primero vamos conocer los daños y después ver cómo podemos ayudar, pero desde luego que ayudaremos", ha subrayado el presidente gallego.