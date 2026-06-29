Registrado un nuevo terremoto de magnitud 4,2 cerca de La Guaira, en el norte de Venezuela

Imagen de archivo de un edificio derrumbado en La Guaira, Venezuela, por los terremotos. - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades venezolanas han informado este lunes de que se ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 4,2 en la escala abierta de Richter a tan solo 10 kilómetros al esto del estado de La Guaira, en el norte del país.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha indicado, que posteriormente, se ha registrado un segundo seísmo de menor magnitud, de 2,7, también cerca de La Guaira, que ha sido la zona más afectada por los potentes terremotos del 24 de junio, que se han saldado de momento con casi 1.500 muertos.

Estos últimos seísmos se han registrado a una profundidad de 2,9 y 5 kilómetros, respectivamente, si bien se han visto precedido a primera hora de la mañana de varios temblores de menor intensidad.

Las autoridades han pedido a la población permanecer alerta y notificar cualquier temblor a los organismos correspondientes con el objetivo de estimar la intensidad sentida por la población.

Varios testigos apuntan a que tanto en La Guaira --que se encuentra militarizada-- como en Caracas, la capital del país, se están sintiendo con fuerza estos terremotos. Las autoridades de Venezuela han situado en más de 400 las réplicas registraadas desde el primero de los seísmos.

Es por ello que se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos a las zonas más afectadas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.