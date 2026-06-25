Rubio señala que la prioridad en Venezuela es desescombrar y redoblar las tareas de búsqueda

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una intervenión en el Senado. - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha señalado este jueves que la prioridad en Venezuela tras el doble terremoto de magnitud superior a 7 en la escala de Richter, es proceder con las tareas de desescombro en las primeras 48 horas cuando es más probable encontrar a supervivientes en los edificios derrumbados.

"Estamos enviando equipos de búsqueda y rescate desde el condado de Fairfax, en Virginia, y desde Los Ángeles. Se sumarán otros más. En estos momentos, su necesidad más urgente son las labores de búsqueda y rescate", ha valorado el jefe de la diplomacia norteamericana desde Bahréin, donde ha participado en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

"Hay muchos edificios derrumbados, por lo que necesitarán mucha ayuda para desescombrar la zona", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que el aeropuerto sufre graves daños por lo que el Departamento de Defensa tendrá que implicarse para hacer llegar insumos humanitarios a Venezuela.

"Esas son las necesidades más urgentes, a corto plazo, para las próximas 48 a 72 horas, porque en las operaciones de búsqueda y rescate se intenta llegar a las personas mientras aún se les pueda salvar la vida. Están sepultadas bajo los escombros", ha argumentado, señalando que países como Qatar han ofrecido ayuda, mientras que Chile o El Salvador han acudido a Estados Unidos para coordinar el apoyo humanitario ante el seísmo registrado este miércoles.