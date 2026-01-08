Venezolanos en España, gráficos

MADRID 8 Ene. (EPDATA) -

Estos gráficos acompañan a la noticia titulada: Los venezolanos concentran casi el total de las residencias por razones humanitarias concedidas en 2025 en España

-- Solicitudes de asilo presentadas en 2025 en España por país de origen

https://www.epdata.es/solicitudes-asilo-presentadas-2025-esp...

-- Población en España procedente de Venezuela

https://www.epdata.es/poblacion-espana-procedente-venezuela/...

-- PIB, inflación, paro, migración: La situación en Venezuela, en datos y gráficos

https://www.epdata.es/datos/pib-inflacion-paro-migracion-sit...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es