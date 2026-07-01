Venezuela eleva a cerca de 2.300 los fallecidos por los terremotos

Edificios en la ciudad costera de Catia La Mar, Venezuela, tras el doble terremoto del 24 de junio - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han elevado este martes a cerca de 2.300 los muertos y más de 11.000 los heridos por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace una semana en el centro de la costa venezolana.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha precisado en una rueda de prensa que 2.295 personas han muerto y otras 11.267 han resultado heridas a causa del doble terremoto.

Asimismo, ha señalado que las familicias damnificadas ascienden a 12.841, después de que se hayan producido más de 780 réplicas desde el pasado 24 de junio.