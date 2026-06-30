Venezuela eleva más de 6.400 las personas rescatadas tras los terremotos

Equipos de rescate trabajan para localizar posibles supervivientes tras el doble seísmo en Venezuela - Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridade de Venezuela han informado este martes de que hasta el momento más de 6.300 personas han sido rescatadas tras el doble terremoto que registró el país la semana pasada y que ha dejado más de 1.700 muertos y 5.000 heridos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha precisado que son 6.461 las personas que hasta la fecha han sido rescatadas "con vida", después de dos seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher golperan el país latinoamericano el pasado 24 de junio, a los que han seguido desde entonces más de 600 réplicas, según informó el diputado este lunes.