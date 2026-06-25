VÍDEO: Presidenta del Colegio de Geológos no descarta réplicas tras los terremotos en Venezuela y pide más prevención

VENEZUELA, LA GUAIRA La Guaira State - JUNE 25, 2026: A ruined building after an earthquake. Two powerful earthquakes measuring 7.2 and 7.5 struck Venezuela on the evening of 24 June, causing at least 32 casualties and over 700 injuries, dozens of buildin - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Nieves Sánchez Guitián, ha indicado en declaraciones a Europa Press que lo "esperable" es que ya no se produzcan más terremotos "importantes" en Venezuela ya que los dos que tuvieron lugar este miércoles "han liberado toda la energía geológica que estaba ahí".

"Puede haber pequeñas réplicas de reajuste de nuevo, pero ya esperamos que no, que se pueda hacer esta actuación de salvamento en condiciones", ha detallado.

Así se ha expresado tras el doble terremoto de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que se registró ayer en Venezuela, que ha causado por el momento al menos 164 víctimas mortales y 971 heridos.

En concreto, ha indicado que Venezuela es una zona "con sismicidad continuada" y que allí se localizan dos placas: la sudamericana y la del Caribe. En estas "fracturas" de gran profundidad en la corteza terrestre se producen tensiones, fricciones, fallas laterales, etc., lo que cada cierto tiempo "libera una energía". "Parece ser que esta falla llevaba unos 100 años en concreto sin tener una liberación de energía tan grande y los terremotos son más grandes cuanto más periodo de retorno (se registra)", ha explicado.

Como ha ocurrido esta vez, "a veces ocurre" que se suceden dos terremotos. Según ha detallado, las fallas se delimitan como bloques entre sí. "Entonces, en un momento se mueve una y otra que está muy cerca, que también había acumulado esa tensión, pues tiene que haber un reajuste de toda esa tensión", ha señalado.

Según Sánchez Guitián, el hecho de que no haya sido un terremoto muy profundo ha tenido un efecto "muy importante" en los daños registrados ya que la energía "tiene menos espacio para disiparse" y además se encuentra con material sedimentario blando sobre la que estén apoyadas las estructuras de construcción. "(Esto) inestabiliza el propio terreno sobre el cual se asienta la estructura, generando una caída de las estructuras si no están bien construidas de acuerdo a esa resistencia", ha explicado.

Según ha indicado, Venezuela, "desgraciadamente, no tiene esa madurez que se necesita para llegar a esa resiliencia de la que tengo hablamos ahora". En este sentido, ha instado a invertir en prevención y "usar el conocimiento técnico y científico, en este caso la geología, y saber muy bien qué terreno tienes debajo y que si ese riesgo existe hay que poner todos los recursos económicos a disposición de la sociedad para que esto no genere daños".

En líneas generales, ha apuntado que recomendaría a la población que, ante un terremoto, busque siempre lugares con una estructura "sólida" como una puerta. Una vez pase, ha aconsejado salir de la estructura en la que uno se encuentra para buscar un espacio diáfano. "El problema aquí es que no ha dado tiempo", ha lamentado.

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