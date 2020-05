VÍDEO: Joven denuncia que 700 españoles están atrapados en Colombia, y pide vuelos humanitarios para ser repatriados

BILBAO, 14 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La joven vizcaína Elena Martínez ha denunciado la situación en la que se encuentran 700 españoles en Colombia, país en el que se encuentran atrapados sin poder salir al estar cerrado el espacio aéreo con España por la crisis del covid-19, por lo que han pedido "vuelos humanitarios" al Gobierno español para poder ser repatriados.

En un vídeo remitido a Europa Press Televisión, ha denunciado que algunas de estas personas están viviendo situaciones "dramáticas" en este país, a la vez que ha cargado contra la gestión que está realizando la embajada española para posibilitar su retorno, que ha calificado de "nula". "Ni nos presta información", ha puntualizado.

"Hemos hecho varios escritos tanto al Gobierno de España, como a la embajada, y al Gobierno de Colombia hoy (por ayer) también le hemos presentado un escrito. Y la única respuesta que tenemos es que se ha parado la fase de repatriación, (que) no continuamos con la fase de retorno. La única opción que tenemos de salir de aquí es cuando se reabra el espacio aéreo. Esto se puede demorar meses, hablan del 15 de agosto, pero la situación en Colombia, es verdad que ahora no es mala, las cifras no son tan dramáticas como en España u otros países, pero lo peor está por llegar", ha añadido.

Por eso, ha continuado, estas 700 personas, casi todas de nacionalidad española, pero también colombianos afincados en España, tienen "prisa por salir de aquí cuanto antes", por lo que piden "vuelos humanitarios" con España.

Según ha explicado, hasta la fecha solo se han realizado dos vuelos con España, el 27 de marzo y el 2 de mayo pasados, que considera han sido "insuficientes", como demuestra que todavía haya 700 personas atrapadas en este país. "Estamos peleando no por un tercero (vuelo), sino cinco vuelos más, si hacen falta, para sacarnos a todos de aquí", ha apostillado.

Elena ha dicho no comprender la situación en la que se encuentran inmersos, dada "la buena relación" que tienen Colombia y España. Así las cosas, ha denunciado que desde Bogotá están saliendo vuelos a otros países "todos los días" y no a España. Incluso sabe que también están llegando vuelos al territorio español desde terceros países. "Estamos cada día más desesperados. El ánimo empieza a decaer y hay gente que lo está pasando realmente mal. Y desde aquí, a quien corresponda, pedimos que no nos olviden y nos ayuden a volver a casa", ha remarcado.

La joven ha querido detallar alguno de los casos más dramáticos que conoce entre la ciudadanía española, entre los que ha citado el de dos personas que han estado pernoctando en la calle, una de las cuales estuvo dos días sin comer y acabó "muy, muy" enferma.

"Tenemos dos embarazadas, una de 26 semanas y otra de 21 semanas, que quieren dar a luz en España. Tenemos muchos menores, entre ellos a un niño epiléptico de 7 años; a un bebé de 6 meses que precisa medicación; a padres y madres que antes de venir a Colombia dejaron a sus hijos en España; a un hombre de 77 años con problemas de corazón, es diabético, y tiene una minusvalía del 80 por ciento; a gente que debería estar incorporándose a sus trabajos en España; y una persona que se ha puesto a hacer arepas para venderlas y sacar unos pesos diarios", ha enumerado.

