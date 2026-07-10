VÍDEO:El Rey Felipe VI impone a la Princesa Leonor la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico en entrega de despachos en la AGA

El Rey Felipe VI impone a la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier - KIKO ASUNCIÓN/EUROPA PRESS

SAN JAVIER (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier ha celebrado este viernes la entrega de los Reales Despachos a los 111 nuevos tenientes, un evento militar que ha estado presidido por Sus Majestades los Reyes, acompañados por la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, y la Infanta Sofía.

Al acto han asistido asimismo la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y el delegado del Gobierno en la comunidad, Francisco Lucas, así como el General del Aire Francisco Braco Carbó (JEMA) y el Almirante General Teodoro Esteban López Calderón (JEMAD).

La ceremonia ha dado comienzo con la entrada de la bandera nacional a la Plaza de Armas de la AGA a los sones del Himno de España, interpretado por la Unidad de Música de la Academia. Esta enseña, que ya incluye el cambio de nombre de la institución, fue donada recientemente por el Ayuntamiento de San Javier.

Seguidamente, Don Felipe ha accedido a la tribuna real y ha procedido a efectuar la tradicional revista a las tropas en formación y el saludo a la enseña, antes de cumplimentar a las autoridades asistentes, entre las que se encontraban la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y los alcaldes de San Javier y Los Alcázares, José Miguel Luengo y Mario Pérez Cervera, respectivamente.

Tras la oración de acción de gracias del arzobispo castrense, el coronel director de la AGA, Luis Felipe González Asenjo, ha iniciado sus palabras mostrando su consternación por el fallecimiento de 12 personas y los 19 desaparecidos en un incendio forestal registrado en Los Gallardos (Almería), y ha enviado su "más sentido pésame a sus familiares".

En su intervención, ha mencionado su propio ingreso como teniente de la 47ª promoción y ha agradecido el trabajo del Centro Universitario de la Defensa, del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo y del equipo cinológico del Ala 14.

Dirigiéndose a los 111 nuevos oficiales, González Asenjo les ha recordado que las dos estrellas bordadas de su uniforme simbolizan la "disponibilidad" y el "compromiso" en un entorno "cada vez más incierto e imprevisible", donde deberán integrarse en unidades operativas y ser "la punta de lanza, el que ocupa los puestos de mayor riesgo y fatiga".

El director de la academia ha hecho una mención especial a la formación militar de la alférez alumna Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón y Ortiz, que ha culminado tras pasar por las academias de Tierra, Armada y Aire, de la que ha destacado que ha logrado superar "con rotundo éxito todos y cada uno de los objetivos marcados", destacando hitos como el curso de paracaidismo en la Base Aérea de Alcantarilla o las dos 'sueltas' en el avión PC-21.

Durante su formación, la princesa contó con la instrucción de la capitán Elena Gutiérrez, primera mujer en pilotar en solitario un Eurofighter.

"Su comportamiento ha sido ejemplar y su integración en su promoción ha logrado el objetivo de ser una más entre sus compañeros", ha manifestado González Asenjo, quien ha añadido que el esfuerzo y tenacidad de la Princesa de Asturias son "verdaderas lecciones de vida" que resultarán decisivas cuando desempeñe el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

El transcurso de la parada militar ha tenido la imposición, por parte del Rey Felipe VI, de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco a Doña Leonor de Borbón y Ortiz, misma condecoración que recibió él en este centro en 1988. Tras la imposición, el monarca y la heredera al trono se han dado un abrazo.

Una vez condecorada, la Princesa de Asturias ha abandonado la formación para pasar a ocupar su lugar en la tribuna presidencial junto al resto de la Familia Real, puesto que no recibirá su despacho de teniente hasta el próximo año, cuando concluyan los estudios de los integrantes de su promoción (la número 78).

A continuación, se ha formalizado el relevo del alumno abanderado de la AGA, donde el alférez alumno de quinto curso Joel Cordón Arnedo ha entregado la enseña nacional al alférez alumno Rubén Álamo Hernández, primer expediente de la promoción de cuarto curso.

Posteriormente, se ha iniciado la entrega de despachos a los números uno de las distintas promociones de este año, con los galardones al teniente Javier Valdivieso Uranga (Cuerpo General, 77ª promoción), al teniente Rodrigo Martínez Rivera (Cuerpo de Intendencia, 31ª promoción), al teniente Carlos Méndez de Rebollo (Cuerpo de Ingenieros Escala de Oficiales, 34ª promoción) y al teniente Enrique Aroca García (Cuerpo de Ingenieros Escala Técnica, 31ª promoción).

Como manda la tradición militar en San Javier, el acto ha concluido después de que Felipe VI ordenara romper filas con el lanzamiento de las 111 gorras al cielo de Santiago de la Ribera tras escuchar el himno del Ejército del Aire y del Espacio interpretado por la Unidad de Música de la AGA.

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