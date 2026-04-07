La visita del Papa a España costará más de 15 millones y tendrá un retorno de más de 100 millones, según coordinadores

El director Graciasde la Oficina de Información de la CEE, Josetxo Vera, durante una rueda de prensa, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El Papa visitará España del 6 al 12 de junio bajo el lem - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La visita del Papa León XIV a España costará más de 15 millones de euros y por el momento calculan que tienen cubierta la mitad de esta financiación, según han informado los coordinadores del viaje en España.

Así lo han avanzado este martes en una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

"El coste no será inferior a 15 millones de euros", ha puntualizado el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, al tiempo que ha añadido que la visita tendrá un "impacto superior a los 100 millones de euros".