WWF, a la búsqueda de "liderazgos audaces" y pide acuerdos ambiciosos para reducir las emisiones un 65% en 2030

Pide que la COP25 siga siendo "latinoamericana" y refleje sus prioridades, perspectivas y cultura

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

WWF está "a la búsqueda de liderazgos audaces" que durante la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de Chile, que se celebrará en Madrid del 2 al 13 de diciembre, puedan aumentar la velocidad y la ambición para lograr compromisos que permitan reducir las emisiones de CO2 un 65 por ciento en 2030 y así limitar el aumento global de temperatura a 1,5 grados centígrados.

Tras la firma del Acuerdo de París en 2015 los países se comprometieron a que una vez que este entrase en vigor en 2020 los países elevarían sus contribuciones nacionales, es decir, sus esfuerzos en materia de reducción de emisiones para lograr frenar el cambio climático y sus consecuencias.

Sin embargo, la responsable de cambio climático de WWF España, Mar Asunción, no ve "previsible" que los países presenten ya sus compromisos, durante la Cumbre del Clima, sino que cree que eso tendrá lugar a lo largo de 2020. Lo importante, sin embargo es que la suma de esfuerzos que se presenten el próximo año antes de la COP26 de Glasgow sean más ambiciosos y se sitúen en una senda de reducción de entre un 40 y un 60 por ciento de las emisiones en 2040.

"La ambición no se va a solucionar en la Cumbre en Madrid. No podemos tener esa expectativa de tener unos compromisos nacionales de reducción(NDC, por sus siglas en inglés) que entre todos sumen el compromiso de alcanzar el 1,5ºC", ha manifestado.

En una conferencia con representantes de la ONG tanto de Chile como de España, la directora de comunicación de WWF Chile, Susan Díaz, ha lamentado el traslado de la COP25 desde Santiago de Chile a Madrid porque va a suponer un "desafío" sobre todo para dar voz a la sociedad civil de Chile y de América Latina, ya que muchos de sus representantes no se podrán trasladar a la capital española. Así, ha deseado que la COP25 en Madrid siendo "latinoamericana" y refleje sus prioridades, perspectivas y cultura.

Asunción, por su parte, ha asegurado que las ONG españolas están haciendo esfuerzos para dar voz a Chile y ha recordado que el día 6 de diciembre se celebrará una manifestación simultánea en las dos capitales para exigir acción climática. No obstante, el director de WWF en Chile, Ricardo Bosshard, lamenta el traslado de sede porque no se mostrará la visión del Sur y ahora, lamentablemente por la situación del país, "no será lo mismo".

La ONG, a nivel internacional, planteará en la COP una quincena de propuestas en el marco de tres prioridades.

La primera de ellas es lograr cerrar el cierre de la brecha entre las emisiones actuales y las necesarias para llegar al objetivo del 1,5ºC con unas NDC mejoradas y con diferentes acciones sectoriales.

Según Asunción se deberían acelerar las inversiones para mejorar la resistencia al cambio climático y la transición a un sistema neutro en carbono y pide a los países con mayor responsabilidad que intensifique la acción con recortes de emisiones "rápidos y profundos" y con la movilización de mayor apoyo financiero, tecnológico y financiero.

RESULTADOS NECESARIOS EN LA COP25

En ese sentido, considera que los países deberán anunciar su intención de mejorar sus NDCs, presentar sus estrategias de neutralidad climática en 2050 e incluir en sus planes a los distintos actores dentro de sus países, con planes sectoriales entre otras medidas, y que estos planes y soluciones climáticas incluyan también una apuesta por la protección y la restauración de los ecosistemas, que permita detener la pérdida de biodiversidad con medidas de adaptación y mitigación.

Además, considera que los países que usan, venden, financian o promueven el carbón deben detener sus infraestructuras de carbón, la construcción de nuevas plantas y fijar un plan de eliminación y cierre definitivo de las mismas. También recuerda a los países que tenían el objetivo de llegar en 2020 a movilizar 100.000 millones de dólares anuales en los países en desarrollo en el Fondo Verde para el Clima.

Otras de las reclamaciones de la ONG pasan por exigir plazos comunes para aumentar los compromisos de acción de los NDCs de los países a partir de 2030 para poder comparar esfuerzos y modificar las reglas y enfoques de mercado y no mercado en el comercio de derechos de emisión.

Entre los retos, también buscará que las partes acuerden un programa de trabajo para fortalecer el papel de los océanos y los ecosistemas marinos y costeros y las oportunidades que estos ofrecen en materia de mitigación.

La subdirectora global del programa de clima y energía de WWF EN Chile, Vanesa Pérez, ha destacado el papel de liderazgo importante de los países en desarrollo o con ingresos medios, sobre todo en América Latina, porque han tenido una actitud proactiva y muy distinta a esperar a que otros países muevan ficha.

Así, considera que la región latinoamericana es una de las que más podrá contribuir a la agenda ambiental y plantear soluciones basadas en la naturaleza. "En la COP25 buscamos ver liderazgo político, que tiene que emerger, tanto en países desarrollados como en desarrollo. El mundo está esperando liderazgos audaces de los países del G20. España ha hecho esfuerzos y Chile está empujando para tener resultados muy concretos en materia de ambición", ha resumido.

Sin embargo, más allá del papel de los países, ha advertido la necesidad de una mayor cohesión social y ha pedido a sindicatos, actores no estatales, y otras entidades que contribuyan a elevar la ambición para no dejar una oportunidad perdida.

En este contexto, a la ONG también le gustaría ver un reconocimiento a las movilizaciones y al papel de los jóvenes para que ellos puedan incluso participar en el propio proceso de Naciones Unidas.

"OPORTUNIDAD" PARA ESPAÑA

Asimismo, Asunción señalado que aunque la Presidencia siga siendo Chilena, cree que es una "oportunidad" para España que puede aprovechar la movilización y las sinergias para que cuando termine la COP se impulse una mayor acción climática.

"Pedimos al Gobierno español que acelere el liderazgo", ha reclamado Asunción que califica de "insuficiente" el posible anuncio de la Unión Europea durante la COP25 de reducir un 55 por ciento sus emisiones en 2030 respecto a 1990 y pide que eleve la ambición, al menos hasta el 65 por ciento.

"Vivimos en un contexto de emergencia climática y necesitamos aumentar el ritmo de la ambición. Queremos que la UE adelante a 2040 el objetivo de neutralidad climática. No en 2050 sino en 2040 porque cuanto más se retrase, más costoso va a ser", ha concluido.

Finalmente, en el caso de España cree que al menos debería comprometerse a reducir un 50 por ciento sus emisiones en 2030 respecto a 1990 para ir a la senda del 1,5ºC. "Queremos que la nueva legislatura se tome como prioridad el cambio climático. Pedimos al futuro Gobierno ya todos los partidos políticos altura de miras ante lo que nos estamos jugando y aprueben una ley de cambio climático y transición energética a la altura de lo que necesitamos", ha exigido Asunción.

Entre las medidas que ve necesarias ha citado el cierre de las centrales de carbón no más tarde de 2025; la alineación de los flujos financieros con la descarbonización y la transparencia; así como objetivos sectoriales, no solo para el sector eléctrico sino también para la movilidad, la agricultura o las ciudades.