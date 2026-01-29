La Xunta abre la convocatoria de ayudas extraordinarias para apoyar el retorno de unas 1.000 familias emigrantes

Archivo - Una persona con maletas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 1 de agosto de 2025 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha publicado este jueves en el Diario Oficial (DOG) la convocatoria para la concesión de las ayudas a gallegos retornados, un apoyo dotado inicialmente de 2,5 millones de euros y que se estima que beneficiará a cerca de 1.000 familias. Los interesados podrán solicitarlas a partir de este viernes y el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.

Tal y como se recoge en el texto oficial, estas ayudas están contempladas en la 'Estrategia Galicia Retorna', aprobada por el Consello autonómico y que incluye "medidas transversales" destinadas a "rejuvenecer la población gallega" y "facilitar el derecho de las personas emigrantes gallegas y de sus descendientes a regresar a Galicia".

Asimismo, el Gobierno gallego considera que estas aportaciones permitirán a esas familias "cubrir las necesidades iniciales" de las personas que decidan establecerse en la comunidad.

En cualquier caso, podrán solicitar las ayudas las personas retornadas gallegas nacidas en Galicia y sus descendientes, así como los cónyuges o parejas de hecho. Para ello, deben haber residido fuera de España un mínimo de dos años antes del retorno y el retorno debe haberse producido desde el 1 de enero de 2024 en delante.

La ayuda máxima por unidad familiar es de 6.000 euros, incluidos --además de los apoyos de carácter genérico--, uno específico para las familias con hijos menores que se establezcan en Galicia.

En este sentido, se establece un importe de 1.000 euros por hijo hasta el segundo, y de 1.500 euros a partir del tercero, con un incremento del 25 % en el caso de que la familia resida en un ayuntamiento rural.

También se incluye una ayuda de 500 euros por unidad familiar destinada a afrontar los gastos derivados de las primeras gestiones necesarias para garantizar el acceso a una vivienda.

MÁS DE 7.000 FAMILIAS DE 60 PAÍSES

La Xunta también ha destacado que desde 2018 esta iniciativa ya ha beneficiado a alrededor de 7.000 familias, originarias de más de 60 países, siendo Venezuela, Cuba y Argentina los países predominantes.

Además, un 54% de las personas beneficiarias son mujeres y en las últimas convocatorias se ha detectado una tendencia al alza de personas retornadas más jóvenes.